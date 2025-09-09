Процессор Intel Core i7-11700 OEM CM8070804491214
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Характеристики
Тип товара
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L3
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%24 550 руб. 30 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700425
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
4
Объем кэша L3
16
Тактовая частота
2.5
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х5
Вес, г.
50
Описание товара Процессор Intel Core i7-11700 OEM CM8070804491214
Классические надежные процессоры для компьютеров. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
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Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 8 ядерные, С встроенной графикой
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
4
Объем кэша L3
16
Тактовая частота
2.5
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 750
Страна производитель
Китай
Классические надежные процессоры для компьютеров. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 8 ядерные, С встроенной графикой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 8 ядерные, С встроенной графикой
Достоинства:
Комментарий:
пап всё работает процессор отличный. Это самый лучший отзыв, для меня во всяком случае.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор не новый, но я был готов к этому. работает отлично, 4 ггц выдаёт стабильно.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор рабочий. Работает на биос версии от 18.05.2014. Хайпертридинг, турбобуст все завелось как надо и без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор бушный, следы термопасты и чего-то ещё. Работает или нет определить пока возможности нет, ждём новую материнку
Достоинства:
Комментарий:
Определился, запустился. Комп стал пошустрее. В тестах пока не гонял, а как дальше будет, только время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор запустился, работает хорошо. Температуру держит
Достоинства:
Комментарий:
хороший процессор, только вот что бы включить 4 ядра и 8 потоков, пришлось сначала убрать галочку в конфиг где число ядер, и перезагрузить, а потом включить 8 ядер якобы, по итогу активируются 4 ядра и 8 потоков
Достоинства:
Комментарий:
Хороший процессор, работает отлично... Были следы термомасты, но мне не критично. Частоту держит и холодный.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро. Визуально в отличном состоянии. В тестах хорошо себя показал. Уважение продавцу за качество и цену товара
Достоинства:
Комментарий:
На удивление, процессор привезли в рабочем состоянии и даже не Б/У. Аналогичную модель i7-4790 заказывал в другом магазине, но там должны были привезти другую и привезли в итоге с браком. Здесь всё нормально, уже месяц им пользуюсь, вроде как работает компьютер и сильно не нагревается. В GTA V может до 85-90 градусов доходить, но игра при этом без троттлинга работает в основном. Для средне-требовательных игр и работы в целом сойдёт, вот только нет полной совместимости с Windows 11, поэтому если вы планируете брать для 11 компьютер, то стоит подумать и взять процессор чуть новее.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор рабочий, неделю отработал без вопросов. Ставил в материнку Asus B 85M-G вместо Pentium 3460. Кулер тоже пришлось заменить на более мощный. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Процессор рабочий, как и ожидалось. Материнская asus b81m-k, bios(uefil), смотрите. Нужно, обновляйте, нет значит нет! Спасибо за товар, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, уже 1,5 месяца. муж сам установил на компьютер детей. все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Упакован надежно. Соответствует описанию. Что ждал, то и получил. Был применен для разгона старого компа на I3 Core 4-го поколения. Все успешно произошло.
Достоинства:
Комментарий:
Проц приехал немного ржавый. Видимо, давно лежал на складе. На фото видно. Его это не важно. Всё работает. Запустилось без проблем. bios был с правильной прошивкой (смотрел заранее). Прирост производительности после i3 4330 3.5ГГц заметный.
Достоинства:
Комментарий:
Процессоры пришли хорошо упакованные, запустились без проблем. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Сначала компьютер не запускался. Сбросил БИОС и всё заработало.
Достоинства:
Комментарий:
все ок работает, до этого знал что надо Биос обновить, и все залетело
Достоинства:
Комментарий:
Все как заявлено. Нуждался в очистке от термопасты. Работает уже 5 месяц.
Процессор Intel Core i7-11700 OEM CM8070804491214 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7-11700 OEM CM8070804491214
Достоинства:
Комментарий:
пап всё работает процессор отличный. Это самый лучший отзыв, для меня во всяком случае.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор не новый, но я был готов к этому. работает отлично, 4 ггц выдаёт стабильно.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор рабочий. Работает на биос версии от 18.05.2014. Хайпертридинг, турбобуст все завелось как надо и без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор бушный, следы термопасты и чего-то ещё. Работает или нет определить пока возможности нет, ждём новую материнку
Достоинства:
Комментарий:
Определился, запустился. Комп стал пошустрее. В тестах пока не гонял, а как дальше будет, только время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор запустился, работает хорошо. Температуру держит
Достоинства:
Комментарий:
хороший процессор, только вот что бы включить 4 ядра и 8 потоков, пришлось сначала убрать галочку в конфиг где число ядер, и перезагрузить, а потом включить 8 ядер якобы, по итогу активируются 4 ядра и 8 потоков
Достоинства:
Комментарий:
Хороший процессор, работает отлично... Были следы термомасты, но мне не критично. Частоту держит и холодный.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро. Визуально в отличном состоянии. В тестах хорошо себя показал. Уважение продавцу за качество и цену товара
Достоинства:
Комментарий:
На удивление, процессор привезли в рабочем состоянии и даже не Б/У. Аналогичную модель i7-4790 заказывал в другом магазине, но там должны были привезти другую и привезли в итоге с браком. Здесь всё нормально, уже месяц им пользуюсь, вроде как работает компьютер и сильно не нагревается. В GTA V может до 85-90 градусов доходить, но игра при этом без троттлинга работает в основном. Для средне-требовательных игр и работы в целом сойдёт, вот только нет полной совместимости с Windows 11, поэтому если вы планируете брать для 11 компьютер, то стоит подумать и взять процессор чуть новее.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор рабочий, неделю отработал без вопросов. Ставил в материнку Asus B 85M-G вместо Pentium 3460. Кулер тоже пришлось заменить на более мощный. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Процессор рабочий, как и ожидалось. Материнская asus b81m-k, bios(uefil), смотрите. Нужно, обновляйте, нет значит нет! Спасибо за товар, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, уже 1,5 месяца. муж сам установил на компьютер детей. все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Упакован надежно. Соответствует описанию. Что ждал, то и получил. Был применен для разгона старого компа на I3 Core 4-го поколения. Все успешно произошло.
Достоинства:
Комментарий:
Проц приехал немного ржавый. Видимо, давно лежал на складе. На фото видно. Его это не важно. Всё работает. Запустилось без проблем. bios был с правильной прошивкой (смотрел заранее). Прирост производительности после i3 4330 3.5ГГц заметный.
Достоинства:
Комментарий:
Процессоры пришли хорошо упакованные, запустились без проблем. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Сначала компьютер не запускался. Сбросил БИОС и всё заработало.
Достоинства:
Комментарий:
все ок работает, до этого знал что надо Биос обновить, и все залетело
Достоинства:
Комментарий:
Все как заявлено. Нуждался в очистке от термопасты. Работает уже 5 месяц.