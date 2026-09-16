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Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20

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Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 1
Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 2
Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 3
Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 4
Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 5
Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Товары для уборки
  • Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 1
  • Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 2
  • Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 3
  • Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 4
  • Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 5
  • Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
760 руб.  1 646 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 700424
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20
760 руб. -54%
1 646 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Товары для уборки
Количество предметов в наборе
2
Комплектация
бумага 2шт., упаковка
Материал
бумага
Материал мопа
нет
Телескопическая ручка
нет
Тип насадки
нет
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
27х22х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20

Бумага протирочная 20х25 Зубр Профессионал 12822-20 - Предназначена для очищения деталей и поверхностей от различных загрязнений и лишней влаги. Высокая впитывающая способность. Идеально удаляет масло, жир, грязь.

Отзывы о товаре Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Товары для уборки
Количество предметов в наборе
2
Комплектация
бумага 2шт., упаковка
Материал
бумага
Материал мопа
нет
Телескопическая ручка
нет
Тип насадки
нет
Цвет
белый
Описание
Бумага протирочная 20х25 Зубр Профессионал 12822-20 - Предназначена для очищения деталей и поверхностей от различных загрязнений и лишней влаги. Высокая впитывающая способность. Идеально удаляет масло, жир, грязь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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