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Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO

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Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO - фото 1
Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO - фото 2
Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO - фото 3
Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO - фото 4
Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO - фото 5
Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO - фото 1
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO - фото 2
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO - фото 3
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO - фото 4
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO - фото 5
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700393
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Размеры в упаковке, см
53х30х25
Вес, кг.
6.5

Описание товара Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO

мойка высокого давления deko dkcw155 pro - мощная и компактная минимойка для уборки автомобилей и поверхностей.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Описание
мойка высокого давления deko dkcw155 pro - мощная и компактная минимойка для уборки автомобилей и поверхностей.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления DEKO DKCW155 PRO - стоимость товара 7470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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