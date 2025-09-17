Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6", 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шаг цепи, дюйм
1/4 дюйм
Питание
аккумуляторная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700367
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
1/4 дюйм
Питание
аккумуляторная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х22х16
Вес, кг.
3.05
Описание товара Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6", 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе
пила цепная аккумуляторная бесщеточная deko dkchs 20v — это мощный и универсальный инструмент для пропилов в древесине и пластмассе. оснащена литий-ионным аккумулятором, обеспечивая стабильную работу и долгое время автономной работы. в комплекте идут два аккумулятора, шины и цепи, что делает ее незаменимой в мастерской или саду.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной)
Теги товара: до 3 кг
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Бренд
Тип товара
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
1/4 дюйм
Питание
аккумуляторная
Страна производитель
Китай
пила цепная аккумуляторная бесщеточная deko dkchs 20v — это мощный и универсальный инструмент для пропилов в древесине и пластмассе. оснащена литий-ионным аккумулятором, обеспечивая стабильную работу и долгое время автономной работы. в комплекте идут два аккумулятора, шины и цепи, что делает ее незаменимой в мастерской или саду.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной)
Теги товара: до 3 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной)
Теги товара: до 3 кг
Достоинства:
Комментарий:
комплект полностью, но пока не пробовала, после отпишу. Вчера пользовалась, классная штука, очень довольна, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
пилит на ура, особенно порадовало , что есть смазка цепи
Достоинства:
Комментарий:
Подошла замечательно! Старая сильно растянулась, а у новой еще резцы новые и побольше!!
Достоинства:
Комментарий:
не смотря на свои размеры пилит на ура. плюс конечно запасная шина и цепи и всё в чумадане.
Достоинства:
Комментарий:
отлично себя показала, дедал пропилы в брусе, нагрузка делал большую, выжил. из минусов быстро садятся акум. расход масла высокий, но для обычных, мелких работ вполне нормальная пригодная пила.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает пилит хорошо спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, сразу получателю. Пила отличная, пилит хорошо, набор радует... со слов обладателя!!!!! Фото, к сожалению, нет!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Когда решили приобрести мини пилу очень долго выбирали, но когда увидели у соседей по огороду в деле долго не думая заказали и не сколько не пожелели .Остались довольны. Благодарим продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила, рад что купил, данную вещь нужно иметь в хозяйстве.
Достоинства:
Комментарий:
собрал . целиком в кейс не входит кожух мешает . пила отличная всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая пила, если нужно бысто что-то быстро отпилить, самое то, с собой куда-брать на природу, компактная
Достоинства:
Комментарий:
хорошая пила, в хозяйстве, незаменимая вещь, уже и не вспомню, сколько с ней работал не вспомнишь, советую!
Достоинства:
Комментарий:
Первый день работы. Все идеально. Если будут проблемы с пилой, то сразу дополню. Следите! Хотите сохранить саму цепь и заточку цепи, то Не давите сильно при работе.
Достоинства:
Комментарий:
покупал не себе но конечный потребитель доволен из минусов надо часто натягивать цепь.авто подтяжка цепи была бы очень кстати
Достоинства:
Комментарий:
хорошая пила. пилит отлично, единственное что неудобно это цепь настраивать, падает постоянно, а так нормально
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась.Быстрая доставка.Аккумы тяжеленькие,не то что дешмановские пилы.
Достоинства:
Комментарий:
Кейс целый, пришла быстро, полный комплект. Собрал за 5 минут. Всё работает. Пилит хорошо. Заказом доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Пила рабочая, комплект полный, отец доволен и счастлив
Достоинства:
Комментарий:
покупал не себе, поэтому оценить, насколько хороша в использовании не могу. в сборке. простая. попробовал спилить пару тонких веток. справилась легко. соответствует описанию. комплект полный.
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6", 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4770 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная бесщеточная DEKO DKCHS 20V, 6", 20В, 2x2.2Ач, 2 шины и 3 цепи в кейсе
Достоинства:
Комментарий:
комплект полностью, но пока не пробовала, после отпишу. Вчера пользовалась, классная штука, очень довольна, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
пилит на ура, особенно порадовало , что есть смазка цепи
Достоинства:
Комментарий:
Подошла замечательно! Старая сильно растянулась, а у новой еще резцы новые и побольше!!
Достоинства:
Комментарий:
не смотря на свои размеры пилит на ура. плюс конечно запасная шина и цепи и всё в чумадане.
Достоинства:
Комментарий:
отлично себя показала, дедал пропилы в брусе, нагрузка делал большую, выжил. из минусов быстро садятся акум. расход масла высокий, но для обычных, мелких работ вполне нормальная пригодная пила.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает пилит хорошо спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, сразу получателю. Пила отличная, пилит хорошо, набор радует... со слов обладателя!!!!! Фото, к сожалению, нет!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Когда решили приобрести мини пилу очень долго выбирали, но когда увидели у соседей по огороду в деле долго не думая заказали и не сколько не пожелели .Остались довольны. Благодарим продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила, рад что купил, данную вещь нужно иметь в хозяйстве.
Достоинства:
Комментарий:
собрал . целиком в кейс не входит кожух мешает . пила отличная всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая пила, если нужно бысто что-то быстро отпилить, самое то, с собой куда-брать на природу, компактная
Достоинства:
Комментарий:
хорошая пила, в хозяйстве, незаменимая вещь, уже и не вспомню, сколько с ней работал не вспомнишь, советую!
Достоинства:
Комментарий:
Первый день работы. Все идеально. Если будут проблемы с пилой, то сразу дополню. Следите! Хотите сохранить саму цепь и заточку цепи, то Не давите сильно при работе.
Достоинства:
Комментарий:
покупал не себе но конечный потребитель доволен из минусов надо часто натягивать цепь.авто подтяжка цепи была бы очень кстати
Достоинства:
Комментарий:
хорошая пила. пилит отлично, единственное что неудобно это цепь настраивать, падает постоянно, а так нормально
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась.Быстрая доставка.Аккумы тяжеленькие,не то что дешмановские пилы.
Достоинства:
Комментарий:
Кейс целый, пришла быстро, полный комплект. Собрал за 5 минут. Всё работает. Пилит хорошо. Заказом доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Пила рабочая, комплект полный, отец доволен и счастлив
Достоинства:
Комментарий:
покупал не себе, поэтому оценить, насколько хороша в использовании не могу. в сборке. простая. попробовал спилить пару тонких веток. справилась легко. соответствует описанию. комплект полный.