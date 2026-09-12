Tenda K8W-3TC Система видеонаблюдения, 8 цилиндрических уличных IP-камеры CT6 и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700347
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Беспроводные интерфейсы
wi-fi 802.11b/g/n
Влагозащищенная конструкция
да
Встроенный детектор движения
да
Исполнение
уличная
Количество камер
8
Количество каналов
8
Микрофон
нет
Особенности
аудиооповещение
Поддержка PoE
нет
Поддержка стандартов
h.264, h.265
Разрешение
2304x1296
Разрешение камеры
до 3 мп
Скорость передачи видео
60 мбит/с
Стандарт видеокамеры
IP
Тип камеры
ip-камера
Тип корпуса
пластик
Тип матрицы
CMOS
Тип объектива
не указан
Тип связи
wi-fi
Фокусное расстояние
4 мм
Форматы сжатия видео
H.264, H.265
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
40х39х32
Вес, кг.
6
Описание товара Tenda K8W-3TC Система видеонаблюдения, 8 цилиндрических уличных IP-камеры CT6 и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66
Tenda K8W-3TC Система видеонаблюдения, 8 цилиндрических уличных IP-камеры CT6 и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Tenda
Тип товара
Беспроводные интерфейсы
wi-fi 802.11b/g/n
Влагозащищенная конструкция
да
Встроенный детектор движения
да
Исполнение
уличная
Количество камер
8
Количество каналов
8
Микрофон
нет
Особенности
аудиооповещение
Поддержка PoE
нет
Поддержка стандартов
h.264, h.265
Развернуть
Разрешение
2304x1296
Разрешение камеры
до 3 мп
Скорость передачи видео
60 мбит/с
Стандарт видеокамеры
IP
Тип камеры
ip-камера
Тип корпуса
пластик
Тип матрицы
CMOS
Тип объектива
не указан
Тип связи
wi-fi
Фокусное расстояние
4 мм
Форматы сжатия видео
H.264, H.265
Цвет
белый
Tenda K8W-3TC Система видеонаблюдения, 8 цилиндрических уличных IP-камеры CT6 и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66
Tenda K8W-3TC Система видеонаблюдения, 8 цилиндрических уличных IP-камеры CT6 и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Tenda K8W-3TC Система видеонаблюдения, 8 цилиндрических уличных IP-камеры CT6 и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66