Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700341
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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Встроенный детектор движения
да
ИК подсветка
да
Количество камер
8
Количество каналов
8
Особенности
бесшовный роуминг
Поддержка PoE
да
Разрешение
2560x1440
Разрешение камеры
4 Мп
Скорость передачи видео
25 кадр./сек
Тип камеры
купольная
Тип матрицы
CMOS
Размеры в упаковке, см
40х39х32
Вес, кг.
7.4
Описание товара Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Tenda
Тип товара
Встроенный детектор движения
да
ИК подсветка
да
Количество камер
8
Количество каналов
8
Особенности
бесшовный роуминг
Поддержка PoE
да
Разрешение
2560x1440
Разрешение камеры
4 Мп
Скорость передачи видео
25 кадр./сек
Тип камеры
купольная
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Тип матрицы
CMOS
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения
Tenda K8P-4CR Система видеонаблюдения, 8 купольных IP-камеры и видеорегистратор, 2560x1440, 25 кадр./сек, CMOS, 4Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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