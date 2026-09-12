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Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66

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Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 1
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 2
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 3
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 4
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 5
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 6
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 7
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 8
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 9
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 10
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 11
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 12
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 13
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 14
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 15
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 16
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 17
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 18
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 19
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 20
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 21
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 22
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 23
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 24
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 25
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 26
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 27
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 28
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 29
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 30
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 31
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 32
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 1
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 2
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 3
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 4
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 5
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 6
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 7
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 8
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 9
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 10
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 11
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 12
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 13
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 14
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 15
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 16
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 17
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 18
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 19
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 20
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 21
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 22
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 23
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 24
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 25
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 26
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 27
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 28
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 29
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 30
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 31
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 32
  • Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700334
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Беспроводные интерфейсы
wi-fi 4 (802.11n)
Влагозащищенная конструкция
ip66
Встроенный детектор движения
да
Дистанция ночной съемки
30 м
ИК подсветка
нет
Исполнение
уличная
Количество камер
4
Количество каналов
4
Микрофон
нет
Особенности
цифровой широкий динамический диапазон, компенсация контрового света, компенсация за яркие моменты (hlc)
Поддержка PoE
нет
Поддержка стандартов
h.264, h.265
Работа при низкой температуре
0°c ~ 40°c
Разрешение
2304x1296
Разрешение камеры
3 Мп
Сетевые протоколы
http, https, websockets, tcp/ip, ipv4, rtsp, udp, ntp, dhcp, dns, ddns
Скорость передачи видео
144 мб/с
Съемка в расширенном динамическом диапазоне
есть
Тип камеры
ip-камера
Тип матрицы
CMOS
Тип объектива
4 мм@f1.6
Тип связи
wi-fi
Фокусное расстояние
4 мм
Форматы сжатия видео
H.264, H.265
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
39х31х22
Вес, кг.
2.5

Описание товара Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66

Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66

Отзывы о товаре Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Беспроводные интерфейсы
wi-fi 4 (802.11n)
Влагозащищенная конструкция
ip66
Встроенный детектор движения
да
Дистанция ночной съемки
30 м
ИК подсветка
нет
Исполнение
уличная
Количество камер
4
Количество каналов
4
Микрофон
нет
Особенности
цифровой широкий динамический диапазон, компенсация контрового света, компенсация за яркие моменты (hlc)
Развернуть
Поддержка PoE
нет
Поддержка стандартов
h.264, h.265
Работа при низкой температуре
0°c ~ 40°c
Разрешение
2304x1296
Разрешение камеры
3 Мп
Сетевые протоколы
http, https, websockets, tcp/ip, ipv4, rtsp, udp, ntp, dhcp, dns, ddns
Скорость передачи видео
144 мб/с
Съемка в расширенном динамическом диапазоне
есть
Тип камеры
ip-камера
Тип матрицы
CMOS
Тип объектива
4 мм@f1.6
Тип связи
wi-fi
Фокусное расстояние
4 мм
Форматы сжатия видео
H.264, H.265
Цвет
белый
Описание
Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tenda K4W-3TC Система видеонаблюдения, 4 цилиндрических уличных IP-камеры и видеорегистратор, 2304x1296, 30 кадр./сек, CMOS, 3Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения, IP66 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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