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Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 12
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 13
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 14
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 15
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 16
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 17
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 18
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 19
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 20
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 21
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 22
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 23
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 24
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 25
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 26
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 27
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 28
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 29
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 30
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 31
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 32
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 33
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 34
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 35
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Тыловая камера, МП
13+8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 10
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  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 12
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  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 14
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 15
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 16
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 17
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 18
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 19
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  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 21
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 22
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 23
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 24
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 25
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 26
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 27
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 28
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 29
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 30
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 31
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 32
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 33
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 34
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 35
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700193
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Стилус в комплекте
есть
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13+8
Емкость аккумулятора
10090
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4x5.6x185.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey

Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ с 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 9300 подходит для решения различных задач. Экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2800x1752 и частотой в 120 Гц передает яркие и четкие изображения. За безопасность устройства отвечает функция распознавания лица и сканер отпечатков пальцев. Благодаря слоту для карт памяти возможно расширить объем хранения на 1536 Гб. Стилус передает точное нажатие на экран, в отличии от пальца. С его помощью можно рисовать или делать рукописные заметки.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Стилус в комплекте
есть
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13+8
Емкость аккумулятора
10090
Развернуть
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4x5.6x185.4
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ с 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 9300 подходит для решения различных задач. Экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2800x1752 и частотой в 120 Гц передает яркие и четкие изображения. За безопасность устройства отвечает функция распознавания лица и сканер отпечатков пальцев. Благодаря слоту для карт памяти возможно расширить объем хранения на 1536 Гб. Стилус передает точное нажатие на экран, в отличии от пальца. С его помощью можно рисовать или делать рукописные заметки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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