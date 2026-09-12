Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Тыловая камера, МП
13+8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700193
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Стилус в комплекте
есть
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13+8
Емкость аккумулятора
10090
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4x5.6x185.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
792
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ с 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 9300 подходит для решения различных задач. Экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2800x1752 и частотой в 120 Гц передает яркие и четкие изображения. За безопасность устройства отвечает функция распознавания лица и сканер отпечатков пальцев. Благодаря слоту для карт памяти возможно расширить объем хранения на 1536 Гб. Стилус передает точное нажатие на экран, в отличии от пальца. С его помощью можно рисовать или делать рукописные заметки.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, 11 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Стилус в комплекте
есть
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13+8
Емкость аккумулятора
10090
Развернуть
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4x5.6x185.4
Страна производитель
Китай
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ с 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 9300 подходит для решения различных задач. Экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2800x1752 и частотой в 120 Гц передает яркие и четкие изображения. За безопасность устройства отвечает функция распознавания лица и сканер отпечатков пальцев. Благодаря слоту для карт памяти возможно расширить объем хранения на 1536 Гб. Стилус передает точное нажатие на экран, в отличии от пальца. С его помощью можно рисовать или делать рукописные заметки.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, 11 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, 11 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X826BZARCAU) Grey