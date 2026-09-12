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Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL

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Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 1
Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 2
Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 3
Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 4
Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 5
Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 6
Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 7
Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 8
Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 9
Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2570
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700170
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2570
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
339
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х23х10
Вес, кг.
2.25

Описание товара Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL

Видеокарта Gigabyte RX 9070 XT AORUS E 16GB GDDR6 — это мощное устройство для геймеров и энтузиастов, которые ценят высокую производительность и качество изображения.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2570
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
339
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Gigabyte RX 9070 XT AORUS E 16GB GDDR6 — это мощное устройство для геймеров и энтузиастов, которые ценят высокую производительность и качество изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RX9070XT AORUS E 16GB GDDR6 256bit 2xDP 2xHDMI 3FAN RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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