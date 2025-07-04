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Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL (GV-N5070WF3-12GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL (GV-N5070WF3-12GD)

20 Отзывы
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Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 11
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 12
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 13
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 14
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 15
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 16
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 17
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 18
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 19
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 20
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 21
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 22
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 23
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 24
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 25
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 26
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 27
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 28
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 29
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 30
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 31
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 32
Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
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  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
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  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 11
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  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 19
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  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 21
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 22
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  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 27
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 28
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 29
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  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 32
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699921
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х18х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL (GV-N5070WF3-12GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE SFF 12G - видеокарта на NVIDIA Blackwell для тех, кто собирает современный игровой ПК под QHD и хочет 12 ГБ GDDR7 без обязательной переплаты за заводской разгон. Это версия с тем же классом охлаждения WINDFORCE и "SFF-ориентацией", которая часто выбирается, когда важнее предсказуемость и тишина, чем лишние проценты частоты из коробки.

Для кого и под какие задачи

Карта хорошо подойдёт для QHD-гейминга, когда хочется держать высокие настройки графики и при этом получить запас по видеопамяти для современных движков и текстур. Она также уместна в универсальных домашних станциях для работы и развлечений, где видеокарта ускоряет монтаж, кодирование и часть задач в графических редакторах за счёт CUDA.

Архитектура и производительность

По официальным спецификациям у этой RTX 5070 6144 CUDA-ядра и 12 ГБ GDDR7, а память работает на скорости 28 Гбит/с через 192-битную шину. Заявленная частота ядра 2512 МГц соответствует референсному уровню, поэтому поведение карты будет максимально близким к тому, как NVIDIA задумывает этот класс GPU по температуре и энергопотреблению.

Подключения и удобство установки

Выходы включают 3?DisplayPort 2.1b и 1?HDMI 2.1b, что удобно для современных мониторов с высокой частотой и для подключения 4K-ТВ без ограничений по актуальным режимам вывода. Размеры 282?110?50 мм и интерфейс PCIe 5.0 означают, что карту можно ставить в большинство ATX-корпусов без проблем, но в компактных сборках важно заранее проверить зазор по длине и толщине.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель указывает рекомендованный блок питания 750 Вт и один 16-пиновый разъём, поэтому при апгрейде стоит заранее оценить качество БП и наличие нормального кабеля/переходника под современный коннектор. Для QHD это сбалансированный вариант, но если основной сценарий - "честный 4K на высоких" во всех новинках, может потребоваться старшая карта, чтобы меньше зависеть от компромиссов по настройкам.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL (GV-N5070WF3-12GD)

Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил на пункте выдачи, коробка была мокрая видимо из-за погоды, но внутри все сухо. Видеокарта была на 3 пломбах желтых. Пришел домой, все поставил, проверил ропсы, работает идеально и тихо. Температуры выше 65 не видел. Брал за 54, за эту цену шикарно.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
виталий з.

Достоинства:


Комментарий:
мне как и другим счастливчикам она досталась за 54к\nстартанула из коробки без проблем\nблока на 650 хватает\nперешел на неё с 1080 прирост очень ощутимый\nв тестах и бенчмарках, максимум нагрелась до 72градусов\nпокупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохая карта. Дросселя если и свистели, то совсем немного, а вот звук вентиляторов уже напрягает, дело даже в не в количестве оборотов а в конструкции подшипников/втулок (но она все еще тише чем Palit GamingPro). При этом сама карта на удивление не особо горячая, в FurMark максимум 75° в играх в среднем 63. В целом если не особо требовательны к шуму, то можно брать
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Рамазан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока вроде норм но греется чутка .. даже в фул хд рдр2 на ультрах но не критично. Если что то будет дополню )
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ну а что емлб хэ та и. прситрм
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Кирилл Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Взял за 54К на замену RTX 4070 Ti. Коробка приехала с небольшой вмятиной и открытая, карточка целая, в пакете, пломбы на месте.\nПо производительности примерно то же самое, в разных играх то одна, то другая карточка выдаёт больше фпс. Но в 5xxx серии есть multi frame generation, из-за него и купил RTX 5070.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
в общем норм, но разумней купить 3080ти.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Е

Достоинства:


Комментарий:
Успел купить за 53 988р, карта пришла на следующий день, заводские пломбы на пакете с картой есть, больше их нигде и не должно быть. Сама карта небольшого размера, перешел на 5070 с amd rx5700xt(первая фотка), новая карточка заметно меньше и легче, но температуры намного ниже, amd грелась в требовательных играх порядка 80-108 градусов, плюс гудела как самолет, 5070 же больше 70 не поднималась, шума в сравнении просто нет. Сразу запустилась без черных экранов и всяких багов, единственное, предварительно настроил биос и удалил старые драйвера (deepseek в помощь), так как поставил ее на устаревшую мать msi b450 tomahawk с процессором ryzen 5 3600x, единственное, что успел обновить это блок питания, заменил на 850 ватт. Работа карты стабильная, никаких вылетов, черных экранов и ничего такого не было, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Обновился, небольшой прирост есть. Внешне видно незначительную деформацию защитки и радиатора. Пришла с заводскими пломбами, коробка целая. Заказывал за 54к, покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Карта завелась по внешнем eGPU без проблем. Температура и производительность соответствуют модели.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
карта ,тихая, холодная, компактная! коробка пришла в идеальном состоянии,карта новая,запакованная,топ
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Евгений Я.

Достоинства:


Комментарий:
Короче. 600ват хватает, 3600 райзен нормально с ней работает, мать В450 с 3.0 слотом, полет отличный, Индиана Джонс без длсс 80-90 кадров в 2К разрешении. цена 53тыши была, считайте даром. 100% для 2К брать.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо! Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Даниил П.

Достоинства:


Комментарий:
все супер,коробка целая,завелась без бубнов\nнемного провисает в старой материнке,даже при маленьком размере требует подставки,если отвалится изменю отзыв\nбрал за 53к\nкстати пришла на день раньше
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Даниил С.

Достоинства:


Комментарий:
пока что норм, в играх 69 градусов, посмотрим что будет с термопрокладками
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё круто брать можно, только адептер на 12 пин тугой,доконца не вставал буквально 2мм, смазкой края пинов смызывал чтобы запихнуть, будьте внимательны никаких зазоров оставаться не должно.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё нормально, поставил без проблем, прогнал тесты, всё работает хорошо. С\\Н совпадают.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
классная карта, всё норм пришла новенькая, сильно правда не тестил, но всё работает)
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Видеокарта просто супер урвал на распродаже
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Константин И.

Достоинства:


Комментарий:
в упаковке все в порядке усановил драйвера работает



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2542
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE SFF 12G - видеокарта на NVIDIA Blackwell для тех, кто собирает современный игровой ПК под QHD и хочет 12 ГБ GDDR7 без обязательной переплаты за заводской разгон. Это версия с тем же классом охлаждения WINDFORCE и "SFF-ориентацией", которая часто выбирается, когда важнее предсказуемость и тишина, чем лишние проценты частоты из коробки.

Для кого и под какие задачи

Карта хорошо подойдёт для QHD-гейминга, когда хочется держать высокие настройки графики и при этом получить запас по видеопамяти для современных движков и текстур. Она также уместна в универсальных домашних станциях для работы и развлечений, где видеокарта ускоряет монтаж, кодирование и часть задач в графических редакторах за счёт CUDA.

Архитектура и производительность

По официальным спецификациям у этой RTX 5070 6144 CUDA-ядра и 12 ГБ GDDR7, а память работает на скорости 28 Гбит/с через 192-битную шину. Заявленная частота ядра 2512 МГц соответствует референсному уровню, поэтому поведение карты будет максимально близким к тому, как NVIDIA задумывает этот класс GPU по температуре и энергопотреблению.

Подключения и удобство установки

Выходы включают 3?DisplayPort 2.1b и 1?HDMI 2.1b, что удобно для современных мониторов с высокой частотой и для подключения 4K-ТВ без ограничений по актуальным режимам вывода. Размеры 282?110?50 мм и интерфейс PCIe 5.0 означают, что карту можно ставить в большинство ATX-корпусов без проблем, но в компактных сборках важно заранее проверить зазор по длине и толщине.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель указывает рекомендованный блок питания 750 Вт и один 16-пиновый разъём, поэтому при апгрейде стоит заранее оценить качество БП и наличие нормального кабеля/переходника под современный коннектор. Для QHD это сбалансированный вариант, но если основной сценарий - "честный 4K на высоких" во всех новинках, может потребоваться старшая карта, чтобы меньше зависеть от компромиссов по настройкам.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил на пункте выдачи, коробка была мокрая видимо из-за погоды, но внутри все сухо. Видеокарта была на 3 пломбах желтых. Пришел домой, все поставил, проверил ропсы, работает идеально и тихо. Температуры выше 65 не видел. Брал за 54, за эту цену шикарно.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
виталий з.

Достоинства:


Комментарий:
мне как и другим счастливчикам она досталась за 54к\nстартанула из коробки без проблем\nблока на 650 хватает\nперешел на неё с 1080 прирост очень ощутимый\nв тестах и бенчмарках, максимум нагрелась до 72градусов\nпокупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохая карта. Дросселя если и свистели, то совсем немного, а вот звук вентиляторов уже напрягает, дело даже в не в количестве оборотов а в конструкции подшипников/втулок (но она все еще тише чем Palit GamingPro). При этом сама карта на удивление не особо горячая, в FurMark максимум 75° в играх в среднем 63. В целом если не особо требовательны к шуму, то можно брать
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Рамазан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока вроде норм но греется чутка .. даже в фул хд рдр2 на ультрах но не критично. Если что то будет дополню )
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ну а что емлб хэ та и. прситрм
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Кирилл Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Взял за 54К на замену RTX 4070 Ti. Коробка приехала с небольшой вмятиной и открытая, карточка целая, в пакете, пломбы на месте.\nПо производительности примерно то же самое, в разных играх то одна, то другая карточка выдаёт больше фпс. Но в 5xxx серии есть multi frame generation, из-за него и купил RTX 5070.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
в общем норм, но разумней купить 3080ти.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Е

Достоинства:


Комментарий:
Успел купить за 53 988р, карта пришла на следующий день, заводские пломбы на пакете с картой есть, больше их нигде и не должно быть. Сама карта небольшого размера, перешел на 5070 с amd rx5700xt(первая фотка), новая карточка заметно меньше и легче, но температуры намного ниже, amd грелась в требовательных играх порядка 80-108 градусов, плюс гудела как самолет, 5070 же больше 70 не поднималась, шума в сравнении просто нет. Сразу запустилась без черных экранов и всяких багов, единственное, предварительно настроил биос и удалил старые драйвера (deepseek в помощь), так как поставил ее на устаревшую мать msi b450 tomahawk с процессором ryzen 5 3600x, единственное, что успел обновить это блок питания, заменил на 850 ватт. Работа карты стабильная, никаких вылетов, черных экранов и ничего такого не было, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Обновился, небольшой прирост есть. Внешне видно незначительную деформацию защитки и радиатора. Пришла с заводскими пломбами, коробка целая. Заказывал за 54к, покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Карта завелась по внешнем eGPU без проблем. Температура и производительность соответствуют модели.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
карта ,тихая, холодная, компактная! коробка пришла в идеальном состоянии,карта новая,запакованная,топ
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Евгений Я.

Достоинства:


Комментарий:
Короче. 600ват хватает, 3600 райзен нормально с ней работает, мать В450 с 3.0 слотом, полет отличный, Индиана Джонс без длсс 80-90 кадров в 2К разрешении. цена 53тыши была, считайте даром. 100% для 2К брать.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо! Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Даниил П.

Достоинства:


Комментарий:
все супер,коробка целая,завелась без бубнов\nнемного провисает в старой материнке,даже при маленьком размере требует подставки,если отвалится изменю отзыв\nбрал за 53к\nкстати пришла на день раньше
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Даниил С.

Достоинства:


Комментарий:
пока что норм, в играх 69 градусов, посмотрим что будет с термопрокладками
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё круто брать можно, только адептер на 12 пин тугой,доконца не вставал буквально 2мм, смазкой края пинов смызывал чтобы запихнуть, будьте внимательны никаких зазоров оставаться не должно.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё нормально, поставил без проблем, прогнал тесты, всё работает хорошо. С\\Н совпадают.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
классная карта, всё норм пришла новенькая, сильно правда не тестил, но всё работает)
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Видеокарта просто супер урвал на распродаже
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Константин И.

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Комментарий:
в упаковке все в порядке усановил драйвера работает


Видеокарта Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL (GV-N5070WF3-12GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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