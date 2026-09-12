Телевизор OLED Skyworth 65" 65SXF9800 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Тип матрицы
OLED
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4K Ultra HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699439
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
usb, wifi
Особенности дизайна
frameless
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Тип матрицы
OLED
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4K Ultra HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.95х0.18
Вес, кг.
25
Описание товара Телевизор OLED Skyworth 65" 65SXF9800 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Телевизор OLED Skyworth 65" 65SXF9800 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
usb, wifi
Особенности дизайна
frameless
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Тип матрицы
OLED
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4K Ultra HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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Страна производитель
Китай
Телевизор OLED Skyworth 65" 65SXF9800 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, до 10000 руб, 24"
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Телевизор OLED Skyworth 65" 65SXF9800 BM Series Frameless черный/черный 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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