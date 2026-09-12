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Телевизор QLED Skyworth 75" 75Q67G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор QLED Skyworth 75" 75Q67G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор QLED Skyworth 75&quot; 75Q67G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор QLED Skyworth 75&quot; 75Q67G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор QLED Skyworth 75&quot; 75Q67G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор QLED Skyworth 75&quot; 75Q67G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Тип матрицы
QLED
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор QLED Skyworth 75&quot; 75Q67G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор QLED Skyworth 75&quot; 75Q67G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор QLED Skyworth 75&quot; 75Q67G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор QLED Skyworth 75&quot; 75Q67G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699437
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Входы
usb x2, hdmi x3, ethernet (rj-45), bluetooth, wi-fi
Особенности дизайна
frameless
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840x2160
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Тип матрицы
QLED
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
usb x2, hdmi x3, ethernet (rj-45), bluetooth, wi-fi
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.67х0.97х0.2
Вес, кг.
38.5

Описание товара Телевизор QLED Skyworth 75" 75Q67G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор skyworth 75q67g - 75-дюймовый qled-телевизор с разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. поддерживает smart tv и hdr, оснащен тремя hdmi и двумя usb-портами. работает с google assistant и имеет поддержку wi-fi.

Отзывы о товаре Телевизор QLED Skyworth 75" 75Q67G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Входы
usb x2, hdmi x3, ethernet (rj-45), bluetooth, wi-fi
Особенности дизайна
frameless
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840x2160
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Тип матрицы
QLED
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
usb x2, hdmi x3, ethernet (rj-45), bluetooth, wi-fi
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор skyworth 75q67g - 75-дюймовый qled-телевизор с разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. поддерживает smart tv и hdr, оснащен тремя hdmi и двумя usb-портами. работает с google assistant и имеет поддержку wi-fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор QLED Skyworth 75" 75Q67G Google TV Frameless черный/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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