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Телевизор LED Skyworth 32" 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LED Skyworth 32" 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1366x768
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
720p HD
Операционная система
Google TV
  • Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Skyworth 32&quot; 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699430
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Входы
hdmi x2, usb x2, ethernet (rj-45), bluetooth, wi-fi
Особенности дизайна
frameless
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
1366x768
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1366x768
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
720p HD
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi x2, usb x2, ethernet (rj-45), bluetooth, wi-fi
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х72х43
Вес, кг.
3.3

Описание товара Телевизор LED Skyworth 32" 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор skyworth 32e55g - 32-дюймовый led-телевизор с разрешением hd 1366x768, поддержкой smart tv и hdr, а также возможностью подключения к wi-fi и bluetooth. имеет два hdmi и два usb порта, поддерживает стандарты dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2. аудиосистема имеет суммарную мощность 20 вт.

Отзывы о товаре Телевизор LED Skyworth 32" 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Входы
hdmi x2, usb x2, ethernet (rj-45), bluetooth, wi-fi
Особенности дизайна
frameless
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
1366x768
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1366x768
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
720p HD
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi x2, usb x2, ethernet (rj-45), bluetooth, wi-fi
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор skyworth 32e55g - 32-дюймовый led-телевизор с разрешением hd 1366x768, поддержкой smart tv и hdr, а также возможностью подключения к wi-fi и bluetooth. имеет два hdmi и два usb порта, поддерживает стандарты dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2. аудиосистема имеет суммарную мощность 20 вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED Skyworth 32" 32E55G Google TV Frameless черный/черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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