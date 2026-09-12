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Телевизор OLED LG 83" OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор OLED LG 83" OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор OLED LG 83&quot; OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор OLED LG 83&quot; OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор OLED LG 83&quot; OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор OLED LG 83&quot; OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор OLED LG 83&quot; OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор OLED LG 83&quot; OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Диагональ, дюймы
83
Разрешение экрана
3840 x 2160
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
webOS 24
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор OLED LG 83&quot; OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор OLED LG 83&quot; OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор OLED LG 83&quot; OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор OLED LG 83&quot; OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор OLED LG 83&quot; OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор OLED LG 83&quot; OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
417 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699387
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Особенности звука
?11 ai sound pro
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Тип экрана
OLED
Диагональ, дюймы
83
Разрешение экрана
3840 x 2160
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
webOS 24
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.85х1.06х0.03
Вес, кг.
40.9

Описание товара Телевизор OLED LG 83" OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор lg oled 83 с разрешением 4k ultra hd, частотой обновления 120 гц, поддержкой hdr и smart tv, работает на webos 24, имеет звуковую систему ?11 ai sound pro.

Отзывы о товаре Телевизор OLED LG 83" OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Особенности звука
?11 ai sound pro
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Тип экрана
OLED
Диагональ, дюймы
83
Разрешение экрана
3840 x 2160
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
webOS 24
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор lg oled 83 с разрешением 4k ultra hd, частотой обновления 120 гц, поддержкой hdr и smart tv, работает на webos 24, имеет звуковую систему ?11 ai sound pro.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор OLED LG 83" OLED83G4RLA.ARUG атласное серебро 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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