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Телевизор LED LG 65" 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LED LG 65" 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED LG 65&quot; 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED LG 65&quot; 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED LG 65&quot; 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED LG 65&quot; 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED LG 65&quot; 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED LG 65&quot; 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Тип матрицы
QNED
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор LED LG 65&quot; 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED LG 65&quot; 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED LG 65&quot; 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED LG 65&quot; 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED LG 65&quot; 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED LG 65&quot; 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699366
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
vesa 300x300
Особенности дизайна
Безрамочный
Особенности звука
2.0
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1456x840x29.7
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Тип матрицы
QNED
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
VESA 300x300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.46х1.46х0.37
Вес, кг.
22.9

Описание товара Телевизор LED LG 65" 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Телевизор LED LG 65" 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Отзывы о товаре Телевизор LED LG 65" 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
vesa 300x300
Особенности дизайна
Безрамочный
Особенности звука
2.0
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1456x840x29.7
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Развернуть
Тип матрицы
QNED
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
VESA 300x300
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED LG 65" 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED LG 65" 65QNED80T6A.ARUG черный титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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