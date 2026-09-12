Телевизор LED Hyundai 75" H-LED75BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Тип матрицы
VA
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699363
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Особенности дизайна
Безрамочный
Особенности звука
Dolby Atmos
Поверхность экрана
матовая
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1672.9x958.5x96.7
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Тип матрицы
VA
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.67х1.15х0.4
Вес, кг.
28.7
Описание товара Телевизор LED Hyundai 75" H-LED75BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
телевизор led hyundai 75 h-led75bu7009 — современный телевизор с диагональю 75 дюймов, разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. поддерживает android tv 11, hdr10, dolby vision и dolby atmos. имеет безрамочный дизайн и поддержку wi-fi.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Особенности дизайна
Безрамочный
Особенности звука
Dolby Atmos
Поверхность экрана
матовая
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1672.9x958.5x96.7
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Год выпуска
2024
Развернуть
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Тип матрицы
VA
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
телевизор led hyundai 75 h-led75bu7009 — современный телевизор с диагональю 75 дюймов, разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. поддерживает android tv 11, hdr10, dolby vision и dolby atmos. имеет безрамочный дизайн и поддержку wi-fi.
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Телевизор LED Hyundai 75" H-LED75BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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