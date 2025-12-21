Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Стильный телевизор с диагональю экрана 50 дюймов. Этот тонкий и минималистичный дизайн корпуса отлично впишется в любой интерьер. Телевизор обладает разрешением 4K UHD, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Поддержка технологии HDR10 позволяет отображать более широкий диапазон цветов и яркости. Встроенная память 16 ГБ и оперативный объем памяти 2 ГБ позволяют телевизору работать быстро и без задержек. Вы можете использовать голосовой ассистент для управления телевизором, а также встроить его в систему умного дома. Телевизор оснащен функциями Smart TV и поддерживает работу с популярными приложениями, такими как YouTube, Netflix, Amazon Prime Video и другие. Вы сможете смотреть любимые фильмы и сериалы в высоком качестве. Благодаря поддержке технологии Dolby Vision Atmos вы сможете насладиться качественным звуком во время просмотра фильмов и сериалов. А поддержка технологии ALLM позволит вам наслаждаться играми на консоли или ПК с минимальными задержками. HDMI и USB порты позволят подключить к телевизору различные устройства, такие как игровые консоли, медиаплееры и внешние жесткие диски. Это делает телевизор универсальным устройством для развлечений.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, Hyundai 50", 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 410 руб.6603 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный
-
В наличииЦена 26 560 руб.6640 руб. в СплитТелевизор TCL 32A400 Pro 32" QLED (2026) Slim Design FULL HD беж...
-
В наличииЦена 27 590 руб.6898 руб. в СплитТелевизор Hisense 43E7S RU 43" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 28 410 руб.7103 руб. в СплитТелевизор Sber SDX-55UQ6000DGA 55" Салют ТВ Frameless 4K Ultra H...
-
В наличииЦена 29 520 руб.7380 руб. в СплитТелевизор LCD 50" QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA
-
В наличииЦена 30 540 руб.7635 руб. в СплитТелевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43" Mini LED Ultra HD
-
В наличииЦена 31 010 руб.7753 руб. в СплитТелевизор Xiaomi LED A 55 2026 55" (L55MB-ARU)
-
В наличииЦена 31 490 руб.7873 руб. в СплитТелевизор Hisense 50E7S RU 50" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 31 490 руб.7873 руб. в СплитТелевизор TCL 43P7L-RU 43" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 32 460 руб.8115 руб. в СплитТелевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
-
В наличииЦена 33 160 руб.8290 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart...
-
В наличииЦена 34 420 руб.8605 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, Hyundai 50", 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Достоинства:
Комментарий:
Телик норм! Звук мне нравится, на хартенс хуже звук
Достоинства:
Комментарий:
телевизором очень довольны единственный минус - не смогли выключить заставку при включении ( громкий звук иногда не к месту)
Достоинства:
Комментарий:
Почти год работает без проблем, еще не все функции проверил, но проверенные работают хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор, 4K на 43 огонь. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный большой телевизор, работает шустро, smart TV
Достоинства:
Комментарий:
можно брать,изображение без рамок на весь экран,за эти деньги топ.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление: хороший телевизор, для меня немного чужда логика и ui, но качество видео таким отличное за эти деньги. Без излишеств, на высоких настройках динамика изображения очень страдает- заметный легкий шлейф картинки. В остальном все очень неплохо)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество картинки (слово \"отличное\" всё же приберегу для более дорогого своего Филипса). Пульт не шикарный, однако лучше нынешнего \"среднего\" уровня (отличных, опять же, почти не делают). Прекрасная функциональность. Пока ничего не тормозит. Для меня обязательным условием при выборе модели была поддержка беспроводной DLNA (по Wi-Fi) - то есть, возможность включить дома компьютер (с медиа-сервером), и дальше с экрана телевизора удалённо бродить по файлам компьютера, выбирая и запуская скачанные фильмы и видеоматериалы. Здесь это поначалу не получалось (хотя Хромкаст, зеркалирование экрана смартфона, заработал хорошо и сразу). Я уже почти расстроился, однако понял так, что... Операционка телевизора не поддерживает DLNA напрямую (ну нет таких беспроводных сетевых возможностей в меню, он НЕ ВИДИТ включенныё на компе медиасервер). Однако установленное приложение (я поставил плеер VLC) - сразу сеть увидело, и DLNA нормально заработал. Возможно, я что-то не нашёл в настройках - так или иначе, в итоге телевизором доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тв качественная картинка, в темноте на черном изображении видно лед подсветку, это не критично, в целом за этот бюджет, вне конкуренции)
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился,хороший телевизор, спасибо большое породавцу
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит! Звук отличный! Картинка хорошая. Приложения ставятся все. Не тормозит.
Достоинства:
Комментарий:
Купили маме. Классный телек, андроид, все функции. Картинка, звук хорошие. Берите, не сомневайтесь.
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги, покупаю уже второй из этой линейки. Не идеальный, но лучше не нашёл в этом сегменте.
Достоинства:
Комментарий:
нормально. андроид тв софт сырой, неумеет нормально завершать выключения.
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги отличный телевизор, картинка супер, звук хороший, система удобная, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество сборки, нормальное изображение, звук тоже норм.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный 4K телевизор на базе Android TV (кому это важно) за свои деньги. Из плюсов: +хорошее качество картинки: яркие цвета, хорошая контрастность, 4K разрешение, поддержка HDR +Android TV, что позволяет устанавливать необходимые приложения +Звук в целом неплохой, но не ждите ничего особенного Из минусов: -Не самый быстрый интерфейс (временами опаздывает отклик на действия; пару раз зависал, но перезагрузка помогает) -качество пульта (слишком легкий; не всегда срабатывает)
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, не тупит и не зависает, качество изображения хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор, за свои деньги. Куча настроек и андроид, позволят настроить его под себя.
Отзывы о товаре Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Достоинства:
Комментарий:
Телик норм! Звук мне нравится, на хартенс хуже звук
Достоинства:
Комментарий:
телевизором очень довольны единственный минус - не смогли выключить заставку при включении ( громкий звук иногда не к месту)
Достоинства:
Комментарий:
Почти год работает без проблем, еще не все функции проверил, но проверенные работают хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор, 4K на 43 огонь. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный большой телевизор, работает шустро, smart TV
Достоинства:
Комментарий:
можно брать,изображение без рамок на весь экран,за эти деньги топ.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление: хороший телевизор, для меня немного чужда логика и ui, но качество видео таким отличное за эти деньги. Без излишеств, на высоких настройках динамика изображения очень страдает- заметный легкий шлейф картинки. В остальном все очень неплохо)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество картинки (слово \"отличное\" всё же приберегу для более дорогого своего Филипса). Пульт не шикарный, однако лучше нынешнего \"среднего\" уровня (отличных, опять же, почти не делают). Прекрасная функциональность. Пока ничего не тормозит. Для меня обязательным условием при выборе модели была поддержка беспроводной DLNA (по Wi-Fi) - то есть, возможность включить дома компьютер (с медиа-сервером), и дальше с экрана телевизора удалённо бродить по файлам компьютера, выбирая и запуская скачанные фильмы и видеоматериалы. Здесь это поначалу не получалось (хотя Хромкаст, зеркалирование экрана смартфона, заработал хорошо и сразу). Я уже почти расстроился, однако понял так, что... Операционка телевизора не поддерживает DLNA напрямую (ну нет таких беспроводных сетевых возможностей в меню, он НЕ ВИДИТ включенныё на компе медиасервер). Однако установленное приложение (я поставил плеер VLC) - сразу сеть увидело, и DLNA нормально заработал. Возможно, я что-то не нашёл в настройках - так или иначе, в итоге телевизором доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тв качественная картинка, в темноте на черном изображении видно лед подсветку, это не критично, в целом за этот бюджет, вне конкуренции)
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился,хороший телевизор, спасибо большое породавцу
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит! Звук отличный! Картинка хорошая. Приложения ставятся все. Не тормозит.
Достоинства:
Комментарий:
Купили маме. Классный телек, андроид, все функции. Картинка, звук хорошие. Берите, не сомневайтесь.
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги, покупаю уже второй из этой линейки. Не идеальный, но лучше не нашёл в этом сегменте.
Достоинства:
Комментарий:
нормально. андроид тв софт сырой, неумеет нормально завершать выключения.
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги отличный телевизор, картинка супер, звук хороший, система удобная, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество сборки, нормальное изображение, звук тоже норм.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный 4K телевизор на базе Android TV (кому это важно) за свои деньги. Из плюсов: +хорошее качество картинки: яркие цвета, хорошая контрастность, 4K разрешение, поддержка HDR +Android TV, что позволяет устанавливать необходимые приложения +Звук в целом неплохой, но не ждите ничего особенного Из минусов: -Не самый быстрый интерфейс (временами опаздывает отклик на действия; пару раз зависал, но перезагрузка помогает) -качество пульта (слишком легкий; не всегда срабатывает)
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, не тупит и не зависает, качество изображения хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор, за свои деньги. Куча настроек и андроид, позволят настроить его под себя.