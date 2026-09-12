Телевизор LED Hyundai 43" H-LED43BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699359
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
300x300
Входы
антенный вход 2, usb 2
Выходы
оптический s/pdif, rj-45
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
957x559x88
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi 3, usb 2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х60х56
Вес, кг.
7.4
Описание товара Телевизор LED Hyundai 43" H-LED43BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
телевизор hyundai 43 h-led43bu7100 - современный и стильный телевизор с диагональю 43 дюйма, поддержкой smart tv на webos, разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. оснащен двумя динамиками по 8 вт, поддерживает wi-fi и bluetooth.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
300x300
Входы
антенный вход 2, usb 2
Выходы
оптический s/pdif, rj-45
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
957x559x88
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Развернуть
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi 3, usb 2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
телевизор hyundai 43 h-led43bu7100 - современный и стильный телевизор с диагональю 43 дюйма, поддержкой smart tv на webos, разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. оснащен двумя динамиками по 8 вт, поддерживает wi-fi и bluetooth.
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Телевизор LED Hyundai 43" H-LED43BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LED Hyundai 43" H-LED43BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV