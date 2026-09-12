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Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 17
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 18
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 17
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 18
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699357
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
300x300
Выходы
оптический s/pdif, rj-45
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1110x642x88
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, ci+, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.21х1.11х0.64
Вес, кг.
9.5

Описание товара Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор hyundai h-led50bu7100 - современный телевизор с диагональю 50 дюймов, разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. оснащен операционной системой webos, поддерживает smart tv и wi-fi. имеет два динамика по 8 вт каждый и три hdmi-порта. поддерживает hdr и dlna. цвет корпуса серый, дизайн безрамочный.

Отзывы о товаре Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
300x300
Выходы
оптический s/pdif, rj-45
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1110x642x88
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Развернуть
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, ci+, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор hyundai h-led50bu7100 - современный телевизор с диагональю 50 дюймов, разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц. оснащен операционной системой webos, поддерживает smart tv и wi-fi. имеет два динамика по 8 вт каждый и три hdmi-порта. поддерживает hdr и dlna. цвет корпуса серый, дизайн безрамочный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7100 WebOS Frameless Metal серый/серый 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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