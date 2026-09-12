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Телевизор LED Hyundai 55" H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LED Hyundai 55" H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 17
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 18
Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 17
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 18
  • Телевизор LED Hyundai 55&quot; H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699355
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
400x200
Входы
антенный вход, спутниковая антенна, композитный av, hdmi, usb
Выходы
аудио S/PDIF (оптический), наушники
Особенности дизайна
безрамочный дизайн
Особенности звука
Dolby Atmos
Поверхность экрана
led
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-c, dvb-s, dvb-s2, dvb-t, dvb-t2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1446.2 x 831 x 78.5
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
батарейки, винты, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
3
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
84
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.71х0.27
Вес, кг.
14.4

Описание товара Телевизор LED Hyundai 55" H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Телевизор LED Hyundai 55" H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Отзывы о товаре Телевизор LED Hyundai 55" H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
400x200
Входы
антенный вход, спутниковая антенна, композитный av, hdmi, usb
Выходы
аудио S/PDIF (оптический), наушники
Особенности дизайна
безрамочный дизайн
Особенности звука
Dolby Atmos
Поверхность экрана
led
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-c, dvb-s, dvb-s2, dvb-t, dvb-t2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1446.2 x 831 x 78.5
Развернуть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
батарейки, винты, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
3
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
84
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED Hyundai 55" H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED Hyundai 55" H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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