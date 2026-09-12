Top.Mail.Ru
Телевизор OLED Digma Pro 65" OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор OLED Digma Pro 65" OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор OLED Digma Pro 65&quot; OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699305
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.46х1.46х0.39
Вес, кг.
31

Описание товара Телевизор OLED Digma Pro 65" OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор digma pro 65 oled 65m - умный телевизор с экраном oled, диагональю 65 дюймов, разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 120 гц. поддерживает hdr10, dolby vision iq, dolby atmos. оснащен google tv и имеет встроенные farfield-микрофоны для голосового управления.

Отзывы о товаре Телевизор OLED Digma Pro 65" OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор digma pro 65 oled 65m - умный телевизор с экраном oled, диагональю 65 дюймов, разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 120 гц. поддерживает hdr10, dolby vision iq, dolby atmos. оснащен google tv и имеет встроенные farfield-микрофоны для голосового управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор OLED Digma Pro 65" OLED 65M Google TV Frameless черный/серебристый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...