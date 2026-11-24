Кронштейн наклонный усиленный Триколор 2020T черный, диагональ 17"-43"
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Характеристики
Описание товара Кронштейн наклонный усиленный Триколор 2020T черный, диагональ 17"-43"
Настенный кронштейн Триколор 2020T с функцией наклона позволит надежно и без лишних затрат закрепить телевизор диагональю от 17 до 43 дюймов на стене Вашего дома или офиса. Кронштейн для ТВ подойдет для многих современных экранов со стандартами VESA в диапазоне 75х75, 100х100, 200х100, 200х200 мм. Надежная конструкция, выполненная из стали, способна выдерживать экраны весом до 40 кг &ndash такая нагрузка выше, чем в среднем у кронштейнов для телевизоров со схожими характеристиками. Фиксированный отступ от стены данной модели составляет всего 26 мм. Функция наклона данной модели кронштейна позволит зафиксировать телевизор под углом до 12 градусов вниз. Ребра жесткости помогают не допустить деформации кронштейна, чтобы он прослужил как можно дольше. Надежная система фиксации при помощи винтов гарантирует безопасное крепление экрана. Все необходимые комплектующие уже включены в комплект &ndash и вам не нужно ничего докупать.
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