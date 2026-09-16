3 Doors Down - Away From The Sun (0602557902181) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
3 Doors Down
Альбом (сингл)
Away From The Sun
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 699274
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7 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557902181]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
3 Doors Down
Альбом (сингл)
Away From The Sun
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
When Im Gone, Away From The Sun, The Road Im On, Ticket To Heaven, Running Out Of Days Here Without You, I Feel You, Dangerous Game, Changes, Going Down In Flames, Sarah Yellin, This Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 3 Doors Down - Away From The Sun (0602557902181) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: When Im Gone, Away From The Sun, The Road Im On, Ticket To Heaven, Running Out Of Days Here Without You, I Feel You, Dangerous Game, Changes, Going Down In Flames, Sarah Yellin, This Time
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557902181]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
3 Doors Down
Альбом (сингл)
Away From The Sun
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
When Im Gone, Away From The Sun, The Road Im On, Ticket To Heaven, Running Out Of Days Here Without You, I Feel You, Dangerous Game, Changes, Going Down In Flames, Sarah Yellin, This Time
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: When Im Gone, Away From The Sun, The Road Im On, Ticket To Heaven, Running Out Of Days Here Without You, I Feel You, Dangerous Game, Changes, Going Down In Flames, Sarah Yellin, This Time
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3 Doors Down - Away From The Sun (0602557902181) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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