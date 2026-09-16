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Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка

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Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 1
Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 2
Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 3
Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 4
Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 5
Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 6
Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 7
Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 8
Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 9
Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bloodhound Gang
Альбом (сингл)
Hooray For Boobies
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 1
  • Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 2
  • Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 3
  • Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 4
  • Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 5
  • Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 6
  • Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 7
  • Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 8
  • Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 9
  • Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488515382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bloodhound Gang
Альбом (сингл)
Hooray For Boobies
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Hope You Die, The Inevitable Return Of The Great White Dope, Mama's Boy, Three Point One Four, Mope, Yummy Down On This, The Ballad Of Chasey Lain, R.S.V.P., Magna Cum Nada, The Bad Touch, That Cough Came With A Prize, Take The Long Way Home, Hell Yeah, Right Turn Clyde, This Is Stupid, A Lap Dance Is So Much Better When The Stripper Is Crying, The Ten Coolest Things About New Jersey, Along Comes Mary, The Bad Touch (The Eiffel 65 Mix), The Ballad Of Chasey Lain (The Flirt Mix), Mope (The Pet
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка

«Hooray for Boobies» — третий студийный альбом американской рок-группы The Bloodhound Gang, первоначально выпущенный в 1999 году. Спродюсированный Джимми Попом и Ричардом Гавалисом, альбом имел огромный коммерческий успех, был продан тиражом более 4 миллионов копий по всему миру и ускорил попадание группы в сознание основной публики. «The Bad Touch» стал огромным международным хитом, достигнув первого места в пяти странах, а также топ-20 еще в 10 странах. Альбом содержит различные скетчи между песнями, а в юбилейный трек-лист также вошли три редких ремикса: «The Bad Touch (Eiffel 65 Remix)», «The Ballad Of Chasey Lain (The Flirt Mix)», «Mope (The Pet Shop Boys Extended Remix)».

Отзывы о товаре Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488515382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bloodhound Gang
Альбом (сингл)
Hooray For Boobies
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Hope You Die, The Inevitable Return Of The Great White Dope, Mama's Boy, Three Point One Four, Mope, Yummy Down On This, The Ballad Of Chasey Lain, R.S.V.P., Magna Cum Nada, The Bad Touch, That Cough Came With A Prize, Take The Long Way Home, Hell Yeah, Right Turn Clyde, This Is Stupid, A Lap Dance Is So Much Better When The Stripper Is Crying, The Ten Coolest Things About New Jersey, Along Comes Mary, The Bad Touch (The Eiffel 65 Mix), The Ballad Of Chasey Lain (The Flirt Mix), Mope (The Pet
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Hooray for Boobies» — третий студийный альбом американской рок-группы The Bloodhound Gang, первоначально выпущенный в 1999 году. Спродюсированный Джимми Попом и Ричардом Гавалисом, альбом имел огромный коммерческий успех, был продан тиражом более 4 миллионов копий по всему миру и ускорил попадание группы в сознание основной публики. «The Bad Touch» стал огромным международным хитом, достигнув первого места в пяти странах, а также топ-20 еще в 10 странах. Альбом содержит различные скетчи между песнями, а в юбилейный трек-лист также вошли три редких ремикса: «The Bad Touch (Eiffel 65 Remix)», «The Ballad Of Chasey Lain (The Flirt Mix)», «Mope (The Pet Shop Boys Extended Remix)».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bloodhound Gang - Hooray For Boobies (coloured) (0602488515382) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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