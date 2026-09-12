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Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка

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Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 1
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 2
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 3
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 4
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 5
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 6
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 7
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 8
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 9
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 10
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 11
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 12
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 13
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 14
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 15
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 16
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 17
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 18
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 19
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hans Zimmer
Альбом (сингл)
The World Of
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 1
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 2
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 3
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 4
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 5
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  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 7
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 8
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 9
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 10
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 11
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 12
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 13
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 14
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 15
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 16
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 17
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 18
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 19
  • Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699264
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028261517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hans Zimmer
Альбом (сингл)
The World Of
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Man Of Steel: What Are You Going To Do When You Are Not Saving The World?, Driving Miss Daisy, The Rock Suite, No Time To Die Suite: Part I, No Time To Die Suite: Part II: Final Ascent, Interstellar Suite: Part I, Interstellar Suite: Part II, Dune II Suite: Part I: Intro, Dune II Suite: Part II: A Time Of Quiet Between The Storms, The Prince Of Egypt: Part I, The Prince Of Egypt: Part II, The Prince Of Egypt: Part III, Wonder Woman Suite, Sherlock Holmes Suite: Part I, Sherlock Holmes Suite: Par
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка

The World of Hans Zimmer - Part II: A New Dimension - долгожданное продолжение успешного альбома 2019 года The World of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration, для которого Ханс Циммер сочинил новые, звуко-живописные оркестровые сюиты, основанные на многих других его культовых саундтреках. Основные моменты двойного альбома, который содержит более двух часов музыки, включают сюиту из No Time to Die, которая структурирована как концерт для виолончели, элегическую A Time of Quiet Between the Storms из Dune II и эпическую оркестровую сюиту из The Prince of Egypt. Кроме того, поклонники могут рассчитывать на уникальную новую версию The Rock - одной из великих классических работ Ханса Циммера 90-х годов.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028261517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hans Zimmer
Альбом (сингл)
The World Of
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Man Of Steel: What Are You Going To Do When You Are Not Saving The World?, Driving Miss Daisy, The Rock Suite, No Time To Die Suite: Part I, No Time To Die Suite: Part II: Final Ascent, Interstellar Suite: Part I, Interstellar Suite: Part II, Dune II Suite: Part I: Intro, Dune II Suite: Part II: A Time Of Quiet Between The Storms, The Prince Of Egypt: Part I, The Prince Of Egypt: Part II, The Prince Of Egypt: Part III, Wonder Woman Suite, Sherlock Holmes Suite: Part I, Sherlock Holmes Suite: Par
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The World of Hans Zimmer - Part II: A New Dimension - долгожданное продолжение успешного альбома 2019 года The World of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration, для которого Ханс Циммер сочинил новые, звуко-живописные оркестровые сюиты, основанные на многих других его культовых саундтреках. Основные моменты двойного альбома, который содержит более двух часов музыки, включают сюиту из No Time to Die, которая структурирована как концерт для виолончели, элегическую A Time of Quiet Between the Storms из Dune II и эпическую оркестровую сюиту из The Prince of Egypt. Кроме того, поклонники могут рассчитывать на уникальную новую версию The Rock - одной из великих классических работ Ханса Циммера 90-х годов.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hans Zimmer - The World Of (A New Dimension) (0198028261517) виниловая пластинка – стоимость товара 5210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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