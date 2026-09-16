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Kings Of Convenience - Riot On An Empty Street (5400863145385) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kings Of Convenience - Riot On An Empty Street (5400863145385) виниловая пластинка

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Kings Of Convenience - Riot On An Empty Street (5400863145385) виниловая пластинка - фото 1
Kings Of Convenience - Riot On An Empty Street (5400863145385) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kings Of Convenience
Альбом (сингл)
Riot On An Empty Street
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kings Of Convenience - Riot On An Empty Street (5400863145385) виниловая пластинка - фото 1
  • Kings Of Convenience - Riot On An Empty Street (5400863145385) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699244
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kings Of Convenience - Riot On An Empty Street (5400863145385) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863145385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kings Of Convenience
Альбом (сингл)
Riot On An Empty Street
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Homesick, Misread, Cayman Islands, Stay Out Of Trouble, Know How Sorry Or Please, Love Is No Big Truth, Id Rather Dance With You, Live Long, Surprise Ice, Gold In The Air Of Summer, The Build Up
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kings Of Convenience - Riot On An Empty Street (5400863145385) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Homesick, Misread, Cayman Islands, Stay Out Of Trouble, Know How Sorry Or Please, Love Is No Big Truth, Id Rather Dance With You, Live Long, Surprise Ice, Gold In The Air Of Summer, The Build Up



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Kings Of Convenience - Riot On An Empty Street (5400863145385) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863145385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kings Of Convenience
Альбом (сингл)
Riot On An Empty Street
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Homesick, Misread, Cayman Islands, Stay Out Of Trouble, Know How Sorry Or Please, Love Is No Big Truth, Id Rather Dance With You, Live Long, Surprise Ice, Gold In The Air Of Summer, The Build Up
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Homesick, Misread, Cayman Islands, Stay Out Of Trouble, Know How Sorry Or Please, Love Is No Big Truth, Id Rather Dance With You, Live Long, Surprise Ice, Gold In The Air Of Summer, The Build Up


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kings Of Convenience - Riot On An Empty Street (5400863145385) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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