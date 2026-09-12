Thy Art Is Murder - Decade Of Hate (coloured) (4065629712372) виниловая пластинка
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Описание товара Thy Art Is Murder - Decade Of Hate (coloured) (4065629712372) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Thy Art Is Murder / Decade Of Hate (Live in Melbourne 2023) (2LP) - это возможность окунуться в живой концертный опыт группы Thy Art Is Murder и насладиться их десятилетием жаркого и яростного металла. Decade Of Hate - это альбом, который захватывает атмосферу живого выступления Thy Art Is Murder в Мельбурне. Он предлагает потрясающую смесь брутальных риффов, мощного ритма и жесткой вокализации, сметающих все на своем пути. В каждой песне вы будете ощущать энергию и агрессию, которыми славится группа Thy Art Is Murder. Купить виниловую пластинку Thy Art Is Murder / Decade Of Hate (Live in Melbourne 2023) (2LP) - это прекрасная возможность увидеть и услышать группу в ее лучших выступлениях. Запечатленные на этом альбоме песни позволят вам пережить адреналин и невероятное напряжение живого шоу прямо у вас дома. Не упустите шанс купить виниловую пластинку Thy Art Is Murder / Decade Of Hate (Live in Melbourne 2023) (2LP) и ощутить всю мощь и атмосферу живого выступления этой знаменитой группы. Украсьте свою коллекцию металлическим яростью и страстным исполнением Thy Art Is Murder.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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