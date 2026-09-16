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Art Pepper - Gettin' Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Art Pepper - Gettin' Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка

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Art Pepper - Gettin&#039; Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка - фото 1
Art Pepper - Gettin&#039; Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка - фото 2
Art Pepper - Gettin&#039; Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка - фото 3
Art Pepper - Gettin&#039; Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка - фото 4
Art Pepper - Gettin&#039; Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка - фото 5
Art Pepper - Gettin&#039; Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Pepper
Альбом (сингл)
Gettin' Together!
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Pepper - Gettin&#039; Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Pepper - Gettin&#039; Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Pepper - Gettin&#039; Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка - фото 3
  • Art Pepper - Gettin&#039; Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка - фото 4
  • Art Pepper - Gettin&#039; Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка - фото 5
  • Art Pepper - Gettin&#039; Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699198
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Art Pepper - Gettin' Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072589230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Pepper
Альбом (сингл)
Gettin' Together!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Whims of Chambers, Bijou the Poodle, Why Are We Afraid?, Softly, As in a Morning Sunrise, Rhythm-A-Ning, Diane, Gettin' Together
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Contemporary Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Pepper - Gettin' Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Whims of Chambers, Bijou the Poodle, Why Are We Afraid?, Softly, As in a Morning Sunrise, Rhythm-A-Ning, Diane, Gettin' Together

Отзывы о товаре Art Pepper - Gettin' Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072589230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Pepper
Альбом (сингл)
Gettin' Together!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Whims of Chambers, Bijou the Poodle, Why Are We Afraid?, Softly, As in a Morning Sunrise, Rhythm-A-Ning, Diane, Gettin' Together
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Contemporary Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Whims of Chambers, Bijou the Poodle, Why Are We Afraid?, Softly, As in a Morning Sunrise, Rhythm-A-Ning, Diane, Gettin' Together
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Pepper - Gettin' Together! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072589230) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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