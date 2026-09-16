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Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка

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Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка - фото 1
Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка - фото 2
Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка - фото 3
Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка - фото 4
Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка - фото 5
Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Grass Roots
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка - фото 1
  • Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка - фото 2
  • Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка - фото 3
  • Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка - фото 4
  • Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка - фото 5
  • Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699190
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455187697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Grass Roots
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Grass Roots, Venture Inward, Mira, Soul Special, Bayou Red
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка

«Grass Roots» — альбом американского джазового пианиста и композитора Эндрю Хилла. Альбом был записан и выпущен в 1968 году на лейбле Blue Note. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд.. Grass Roots известен своим новаторским подходом к джазовой музыке, демонстрируя уникальный композиционный стиль Хилла и его импровизационные навыки. Музыка «Grass Roots» содержит сложные гармонии, меняющиеся ритмы и смесь влияний пост-бопа и авангарда. Игра Хилла на фортепиано, динамичная и исследовательская, ведет ансамбль через сложные музыкальные ландшафты. В альбоме участвует исключительный состав музыкантов, в том числе Ли Морган на трубе, Букер Эрвин на тенор-саксофоне, Рон Картер на басу и Фредди Уэйтс на барабанах. «Grass Roots» считается важной вехой в дискографии Эндрю Хилла и демонстрирует его талант как композитора и руководителя группы. Авантюрный дух альбома и творческий подход к джазу снискали ему восторженные отзывы и прочное наследие в области авангардной джазовой музыки.

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455187697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Grass Roots
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Grass Roots, Venture Inward, Mira, Soul Special, Bayou Red
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
«Grass Roots» — альбом американского джазового пианиста и композитора Эндрю Хилла. Альбом был записан и выпущен в 1968 году на лейбле Blue Note. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд.. Grass Roots известен своим новаторским подходом к джазовой музыке, демонстрируя уникальный композиционный стиль Хилла и его импровизационные навыки. Музыка «Grass Roots» содержит сложные гармонии, меняющиеся ритмы и смесь влияний пост-бопа и авангарда. Игра Хилла на фортепиано, динамичная и исследовательская, ведет ансамбль через сложные музыкальные ландшафты. В альбоме участвует исключительный состав музыкантов, в том числе Ли Морган на трубе, Букер Эрвин на тенор-саксофоне, Рон Картер на басу и Фредди Уэйтс на барабанах. «Grass Roots» считается важной вехой в дискографии Эндрю Хилла и демонстрирует его талант как композитора и руководителя группы. Авантюрный дух альбома и творческий подход к джазу снискали ему восторженные отзывы и прочное наследие в области авангардной джазовой музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andrew Hill - Grass Roots (Analogue, Tone Poet) (0602455187697) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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