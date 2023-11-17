Глеб Самойлов - Агата Кристи 35 ( 17.11.2023 Live In 1930 ) (4610297802773) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Глеб Самойлов
Альбом (сингл)
Агата Кристи 35
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699166
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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297802773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Глеб Самойлов
Альбом (сингл)
Агата Кристи 35
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Два корабля, Они летят, Романтика, Трансильвания, Триллер, Ein Zwei Drei Waltz, Под огнём, Садо-мазо, Секрет, Вольно, Странное Рождество, Эвтаназия, Ураган, Космос, Ненормальный, Здравствуй, В такси, Любовью, Ни там ни тут, Сказочная тайга, Ков?р-вертол?т, Как на войне, Дворник, Я буду там
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Глеб Самойлов - Агата Кристи 35 ( 17.11.2023 Live In 1930 ) (4610297802773) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Два корабля, Они летят, Романтика, Трансильвания, Триллер, Ein Zwei Drei Waltz, Под огнём, Садо-мазо, Секрет, Вольно, Странное Рождество, Эвтаназия, Ураган, Космос, Ненормальный, Здравствуй, В такси, Любовью, Ни там ни тут, Сказочная тайга, Ков?р-вертол?т, Как на войне, Дворник, Я буду там
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297802773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Глеб Самойлов
Альбом (сингл)
Агата Кристи 35
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Два корабля, Они летят, Романтика, Трансильвания, Триллер, Ein Zwei Drei Waltz, Под огнём, Садо-мазо, Секрет, Вольно, Странное Рождество, Эвтаназия, Ураган, Космос, Ненормальный, Здравствуй, В такси, Любовью, Ни там ни тут, Сказочная тайга, Ков?р-вертол?т, Как на войне, Дворник, Я буду там
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Два корабля, Они летят, Романтика, Трансильвания, Триллер, Ein Zwei Drei Waltz, Под огнём, Садо-мазо, Секрет, Вольно, Странное Рождество, Эвтаназия, Ураган, Космос, Ненормальный, Здравствуй, В такси, Любовью, Ни там ни тут, Сказочная тайга, Ков?р-вертол?т, Как на войне, Дворник, Я буду там
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Глеб Самойлов - Агата Кристи 35 ( 17.11.2023 Live In 1930 ) (4610297802773) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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