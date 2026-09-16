Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bad Boys Blue - The Fifth (5th) (Blue) (4680068802240) виниловая пластинка
Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США. «The Fifth», выпущенный в 1989 году, представил миру обновленный состав Bad Boys Blue. Вместо покинувшего группу Тревора Тейлора к Джону МакИнерни и Эндрю Томасу присоединился Тревор Баннистер. В пластинку вошли два суперхита – «A Train To Nowhere» и «Lady In Black», а в композиции «Show Me The Way» можно услышать рэп-партию Эндрю Томаса. Альбом только закрепил позиции трио на мировых танцполах и в хит-парадах, а на территории бывшего СССР группа уже находилась в статусе диско-суперзвезд.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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