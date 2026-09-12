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Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer

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Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 1
Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 2
Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 3
Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 4
Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 5
Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 6
Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 7
Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 8
Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 9
Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
120
Максимальное увеличение (X)
240х
Оптическая схема
ахромат
  • Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 6
  • Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 7
  • Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 8
  • Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 9
  • Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699078
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
120
Максимальное увеличение (X)
240х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х44х23
Вес, кг.
11.64

Описание товара Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer

Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer относится к категории рефракторов – телескопов, собирающих свет при помощи системы линз, размещенной внутри конструкции оптической трубы. Устройство рефрактора несложное и не требует специального дорогостоящего обслуживания, при этом прибор может похвастаться достойными оптическими свойствами – в него можно в подробностях рассмотреть текстуры, рельеф и мелкие детали на поверхностях планет. Sky-Watcher StarTravel BK 120 имеет апертуру 120 мм и фокусное расстояние 600 мм, что в совокупности позволяет наблюдателю видеть изображение в сильном увеличении, с большим количеством деталей и с хорошим уровнем четкости. Линзы в объективе Sky-Watcher StarTravel BK 120 имеют многослойное просветляющее покрытие, устраняющее блики, повышающее яркость и контрастность картинки.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
120
Максимальное увеличение (X)
240х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer относится к категории рефракторов – телескопов, собирающих свет при помощи системы линз, размещенной внутри конструкции оптической трубы. Устройство рефрактора несложное и не требует специального дорогостоящего обслуживания, при этом прибор может похвастаться достойными оптическими свойствами – в него можно в подробностях рассмотреть текстуры, рельеф и мелкие детали на поверхностях планет. Sky-Watcher StarTravel BK 120 имеет апертуру 120 мм и фокусное расстояние 600 мм, что в совокупности позволяет наблюдателю видеть изображение в сильном увеличении, с большим количеством деталей и с хорошим уровнем четкости. Линзы в объективе Sky-Watcher StarTravel BK 120 имеют многослойное просветляющее покрытие, устраняющее блики, повышающее яркость и контрастность картинки.
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Отзывы


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