Уцененный товар Смеситель для ванны с термостатом WasserKRAFT Berkel 4822L Thermo 9061978 отличное состояние, 698903
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
322
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%10 059 руб. 33 530 руб.
В наличии
Код товара: 698903
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Загружаем...
10 059 руб. -70%
33 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
322
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х8
Вес, кг.
2
Описание товара Уцененный товар Смеситель для ванны с термостатом WasserKRAFT Berkel 4822L Thermo 9061978 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, смеситель, излив, регулировочный ключ, крепления, аэратор, декор накладка 2 шт
Спецификация:
- Бренд: WasserKRAFT
- Цвет товара: хром
- Покрытие: хромоникелевое
- Тип: смеситель
- Назначение: для ванны, для душа, универсальный
- Управление: рычажное
- Материал корпуса: латунь
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Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
322
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, смеситель, излив, регулировочный ключ, крепления, аэратор, декор накладка 2 шт
Спецификация:
- Бренд: WasserKRAFT
- Цвет товара: хром
- Покрытие: хромоникелевое
- Тип: смеситель
- Назначение: для ванны, для душа, универсальный
- Управление: рычажное
- Материал корпуса: латунь
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Уцененный товар Смеситель для ванны с термостатом WasserKRAFT Berkel 4822L Thermo 9061978 отличное состояние - стоимость товара 10059 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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