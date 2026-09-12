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Легенды Русского Рока - Кузьмин Владимир (Colored) (4640001406201) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Легенды Русского Рока - Кузьмин Владимир (Colored) (4640001406201) виниловая пластинка

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Легенды Русского Рока - Кузьмин Владимир (Colored) (4640001406201) виниловая пластинка - фото 1
Легенды Русского Рока - Кузьмин Владимир (Colored) (4640001406201) виниловая пластинка - фото 2
Легенды Русского Рока - Кузьмин Владимир (Colored) (4640001406201) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Кузьмин Владимир
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Легенды Русского Рока - Кузьмин Владимир (Colored) (4640001406201) виниловая пластинка - фото 1
  • Легенды Русского Рока - Кузьмин Владимир (Colored) (4640001406201) виниловая пластинка - фото 2
  • Легенды Русского Рока - Кузьмин Владимир (Colored) (4640001406201) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698867
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Кузьмин Владимир
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Сибирские морозы, 5 минут от дома твоего, Когда меня ты позовёшь, Как ты живёшь без меня, Я не Казанова, Небесное притяжение Семь морей, Симона, Ты позвони мне среди ночи, Эй, красотка, Мячик, Капюшон (По-прежнему вдвоём), 17 лет, Влюблённый в музыку, Моя любовь, Сказка в моей жизни, Небеса, Миклухо-Маклай, Танцплощадка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Легенды Русского Рока - Кузьмин Владимир (Colored) (4640001406201) виниловая пластинка

Владимир Кузьмин в серии ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА на двойном синем виниле 180 г. В серийный «бэст» вошли все хиты Владимира Кузьмина, в том числе, в концертном исполнении. Архивные фонограммы прошли процесс реставрации и мастеринга на студии Андрея Субботина, сохранив при этом свою аутентичность и драйв.

Отзывы о товаре Легенды Русского Рока - Кузьмин Владимир (Colored) (4640001406201) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Кузьмин Владимир
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Сибирские морозы, 5 минут от дома твоего, Когда меня ты позовёшь, Как ты живёшь без меня, Я не Казанова, Небесное притяжение Семь морей, Симона, Ты позвони мне среди ночи, Эй, красотка, Мячик, Капюшон (По-прежнему вдвоём), 17 лет, Влюблённый в музыку, Моя любовь, Сказка в моей жизни, Небеса, Миклухо-Маклай, Танцплощадка
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Владимир Кузьмин в серии ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА на двойном синем виниле 180 г. В серийный «бэст» вошли все хиты Владимира Кузьмина, в том числе, в концертном исполнении. Архивные фонограммы прошли процесс реставрации и мастеринга на студии Андрея Субботина, сохранив при этом свою аутентичность и драйв.
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