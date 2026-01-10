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Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 1
Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 2
Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 3
Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 4
Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 5
Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 6
Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 7
Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 8
Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 9
Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 10
Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Как в старой сказке
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 1
  • Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 2
  • Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 3
  • Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 4
  • Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 5
  • Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 6
  • Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 7
  • Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 8
  • Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 9
  • Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 10
  • Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698825
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Как в старой сказке
Жанр
панк
Трек-лист
Гимн Шута, Проклятый Старый Дом, Тайна Хозяйки Старинных Часов, Кузьма И Барин, Пират, Скотный Двор, Возвращение Колдуна, Зловещий Кузен, Ответ - Лютая Месть!, Рогатый, Двухголовый Отпрыск, Два Монаха В Одну Ночь, Кто Это Всё Придумал?, Пивной Череп, Парень И Леший, Похороны Панка, Воспоминания О Былой Любви
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка

«Как в старой сказке» — пятый студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Выпущен 12 ноября 2001 года. Одной из особенностей альбома является использование не характерных для панка хард-роковых мотивов и риффов. В альбом «Как в старой сказке» вошли как достаточно старые, но ранее не издававшиеся композиции, так и совершенно новые песни. Одна из самых старых песен альбома — «Скотный двор» исполнялась на концертах уже в 1994 году. Музыка к композиции «Возвращение колдуна» была записана на демо-сингле в 1992 году. Ранние версии песен «Гимн Шута» и «Тайна хозяйки старинных часов» были записаны Андреем Князевым в 1997 году. Работа над новым альбомом началась осенью 2000 года. 20 октября состоялся концерт в Кургане, на котором группа выступила без Михаила Горшенёва, незадолго до этого попавшего в больницу. Чтобы хоть как-то компенсировать его отсутствие публике были представлены новые песни: «Парень и Леший», «Кто это всё придумал?» и «Тайна хозяйки старинных часов». В дальнейшем песня «Кто это всё придумал?» исполнялась практически на каждом концерте ещё до выхода альбома. 19 июля 2001 года музыканты приступили к записи «Как в старой сказке» на студии «Мелодия» в Санкт-Петербурге. "Альбом «Как в старой сказке» придумывался примерно таким же образом, как «Герои и Злодеи» — то есть, в самый последний момент. Какое-то количество песен уже было готово, как основа, но, хотя мы не укладывались в сроки, хотелось сделать песен 17, не меньше. И началось. Я свои песни делал заранее, то есть, примерно, месяца за два до записи в студии, а Горшок подключился в самый последний момент. Тем не менее, в общем-то, я сделал 7 песен, Горшок 10 и мы этот альбом довели.". — Андрей Князев. «Самая правдивая история о самой невероятной группе». Весь материал был записан в течение месяца. Впервые в записи альбома «Короля и Шута» принимал участие гитарист Александр Леонтьев, незадолго до этого присоединившийся к постоянному составу группы. В середине августа в рекордный срок, за одни сутки, был снят клип на песню «Проклятый старый дом». Съёмка проводилась на даче друзей музыкантов «Короля и Шута». Режиссёром выступил Валерий Хатин, который впоследствии снял ещё один клип для группы, на песню «Месть Гарри» из альбома «Бунт на корабле». 19 октября на концерте в ДС «Юбилейный» в Санкт-Петербурге группа представила новую программу с ещё не выпущенного альбома. Было исполнено 11 из 17 композиций пластинки. Во время исполнения «Проклятого старого дома» на большом экране был показан клип на эту песню. Планировалось, что этот концерт будет презентацией альбома, но к тому времени диск ещё не поступил в продажу. С этого выступления начался двухмесячный гастрольный тур в поддержку нового альбома. Сама пластинка вышла 12 ноября 2001 года на лейбле «Мистерия звука». 15 декабря состоялся концерт в ДС «Лужники» в Москве, на котором сцена была в центре зрительного зала. Сама сцена представляла собой круг, оформленный в виде пня, на котором разворачивалась «старая сказка». 26 января 2002 года группа вновь выступила в ДС «Юбилейный» с полноценной презентацией «Как в старой сказке»: на этот раз в Санкт-Петербурге были исполнены все песни с альбома.



Теги товара: Король и Шут, Панк-рок

Отзывы о товаре Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Бублик Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка жёлтого винила, постер, качество звука отличное



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Как в старой сказке
Жанр
панк
Трек-лист
Гимн Шута, Проклятый Старый Дом, Тайна Хозяйки Старинных Часов, Кузьма И Барин, Пират, Скотный Двор, Возвращение Колдуна, Зловещий Кузен, Ответ - Лютая Месть!, Рогатый, Двухголовый Отпрыск, Два Монаха В Одну Ночь, Кто Это Всё Придумал?, Пивной Череп, Парень И Леший, Похороны Панка, Воспоминания О Былой Любви
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
«Как в старой сказке» — пятый студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Выпущен 12 ноября 2001 года. Одной из особенностей альбома является использование не характерных для панка хард-роковых мотивов и риффов. В альбом «Как в старой сказке» вошли как достаточно старые, но ранее не издававшиеся композиции, так и совершенно новые песни. Одна из самых старых песен альбома — «Скотный двор» исполнялась на концертах уже в 1994 году. Музыка к композиции «Возвращение колдуна» была записана на демо-сингле в 1992 году. Ранние версии песен «Гимн Шута» и «Тайна хозяйки старинных часов» были записаны Андреем Князевым в 1997 году. Работа над новым альбомом началась осенью 2000 года. 20 октября состоялся концерт в Кургане, на котором группа выступила без Михаила Горшенёва, незадолго до этого попавшего в больницу. Чтобы хоть как-то компенсировать его отсутствие публике были представлены новые песни: «Парень и Леший», «Кто это всё придумал?» и «Тайна хозяйки старинных часов». В дальнейшем песня «Кто это всё придумал?» исполнялась практически на каждом концерте ещё до выхода альбома. 19 июля 2001 года музыканты приступили к записи «Как в старой сказке» на студии «Мелодия» в Санкт-Петербурге. "Альбом «Как в старой сказке» придумывался примерно таким же образом, как «Герои и Злодеи» — то есть, в самый последний момент. Какое-то количество песен уже было готово, как основа, но, хотя мы не укладывались в сроки, хотелось сделать песен 17, не меньше. И началось. Я свои песни делал заранее, то есть, примерно, месяца за два до записи в студии, а Горшок подключился в самый последний момент. Тем не менее, в общем-то, я сделал 7 песен, Горшок 10 и мы этот альбом довели.". — Андрей Князев. «Самая правдивая история о самой невероятной группе». Весь материал был записан в течение месяца. Впервые в записи альбома «Короля и Шута» принимал участие гитарист Александр Леонтьев, незадолго до этого присоединившийся к постоянному составу группы. В середине августа в рекордный срок, за одни сутки, был снят клип на песню «Проклятый старый дом». Съёмка проводилась на даче друзей музыкантов «Короля и Шута». Режиссёром выступил Валерий Хатин, который впоследствии снял ещё один клип для группы, на песню «Месть Гарри» из альбома «Бунт на корабле». 19 октября на концерте в ДС «Юбилейный» в Санкт-Петербурге группа представила новую программу с ещё не выпущенного альбома. Было исполнено 11 из 17 композиций пластинки. Во время исполнения «Проклятого старого дома» на большом экране был показан клип на эту песню. Планировалось, что этот концерт будет презентацией альбома, но к тому времени диск ещё не поступил в продажу. С этого выступления начался двухмесячный гастрольный тур в поддержку нового альбома. Сама пластинка вышла 12 ноября 2001 года на лейбле «Мистерия звука». 15 декабря состоялся концерт в ДС «Лужники» в Москве, на котором сцена была в центре зрительного зала. Сама сцена представляла собой круг, оформленный в виде пня, на котором разворачивалась «старая сказка». 26 января 2002 года группа вновь выступила в ДС «Юбилейный» с полноценной презентацией «Как в старой сказке»: на этот раз в Санкт-Петербурге были исполнены все песни с альбома.


Теги товара: Король и Шут, Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Бублик Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка жёлтого винила, постер, качество звука отличное


Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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