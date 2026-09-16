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Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка

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Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка - фото 3
Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка - фото 4
Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка - фото 5
Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка - фото 6
Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Генератор Зла
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка - фото 3
  • Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка - фото 4
  • Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка - фото 5
  • Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка - фото 6
  • Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698810
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Генератор Зла
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Трек-лист
Смотри!, Грязь, Дезертир, Пытка Тишиной, Беги За Солнцем Обман, Отшельник, Закат, Дьявольский Зной, Замкнутый Круг
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
12+
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка

Генератор зла - студийный альбом 1998 года группы Ария. Это первый релиз, на котором присутствуют песни Сергея Терентьева, а в песне Пытка тишиной бас-гитарист и клавишник Виталий Дубинин впервые выступил в роли вокалиста. И это первый альбом группы без одноимённых песен. Запись происходила на собственной студии группы в составе: Валерий Кипелов - вокал, Владимир Холстинин - гитара, Сергей Терентьев - гитара, Виталий Дубинин - бас, Александр Манякин - барабаны.. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую Семейкой Арии.



Теги товара: Ария, Limited Edition

Отзывы о товаре Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Генератор Зла
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Трек-лист
Смотри!, Грязь, Дезертир, Пытка Тишиной, Беги За Солнцем Обман, Отшельник, Закат, Дьявольский Зной, Замкнутый Круг
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
12+
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Генератор зла - студийный альбом 1998 года группы Ария. Это первый релиз, на котором присутствуют песни Сергея Терентьева, а в песне Пытка тишиной бас-гитарист и клавишник Виталий Дубинин впервые выступил в роли вокалиста. И это первый альбом группы без одноимённых песен. Запись происходила на собственной студии группы в составе: Валерий Кипелов - вокал, Владимир Холстинин - гитара, Сергей Терентьев - гитара, Виталий Дубинин - бас, Александр Манякин - барабаны.. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую Семейкой Арии.


Теги товара: Ария, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка - по цене 4990 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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