Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ария - Генератор Зла (Crystal Orange) (4680068802943) виниловая пластинка
Генератор зла - студийный альбом 1998 года группы Ария. Это первый релиз, на котором присутствуют песни Сергея Терентьева, а в песне Пытка тишиной бас-гитарист и клавишник Виталий Дубинин впервые выступил в роли вокалиста. И это первый альбом группы без одноимённых песен. Запись происходила на собственной студии группы в составе: Валерий Кипелов - вокал, Владимир Холстинин - гитара, Сергей Терентьев - гитара, Виталий Дубинин - бас, Александр Манякин - барабаны.. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую Семейкой Арии.
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Теги товара: Ария, Limited Edition
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Теги товара: Ария, Limited Edition
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