Top.Mail.Ru
Аквариум - На Таганке (4640004135030) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аквариум - На Таганке (4640004135030) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аквариум - На Таганке (4640004135030) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - На Таганке (4640004135030) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - На Таганке (4640004135030) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
На Таганке
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - На Таганке (4640004135030) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - На Таганке (4640004135030) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - На Таганке (4640004135030) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698802
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аквариум - На Таганке (4640004135030) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135030]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
На Таганке
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Дело мастера Бо, Электричество, Движение в сторону весны, Она может двигать, Каменный уголь, Яблочные дни, Я - змея, Десять стрел, Хозяин, Трамвай, Для тех, кто влюблен, Деревня Город, Второе стеклянное чудо Диплом, Рыба, Песня для нового быта, Пока не начался джаз, Трачу свое время, Охота на единорогов, Рождественская песня, Чай
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - На Таганке (4640004135030) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Борисом Борисовичем Гребенщиковым, содержащимся в реестре иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бориса Борисовича Гребенщикова, содержащегося в реестре иностранных агентов. Двойной альбом «Аквариум на Таганке» серии «Аквариум live!». Впервые издаваемая на каком-либо носителе полная запись знаменитого концерта Аквариума в театре на Таганке (24 декабря 1985 г.).



Теги товара: Rap

Отзывы о товаре Аквариум - На Таганке (4640004135030) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135030]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
На Таганке
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Дело мастера Бо, Электричество, Движение в сторону весны, Она может двигать, Каменный уголь, Яблочные дни, Я - змея, Десять стрел, Хозяин, Трамвай, Для тех, кто влюблен, Деревня Город, Второе стеклянное чудо Диплом, Рыба, Песня для нового быта, Пока не начался джаз, Трачу свое время, Охота на единорогов, Рождественская песня, Чай
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Борисом Борисовичем Гребенщиковым, содержащимся в реестре иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бориса Борисовича Гребенщикова, содержащегося в реестре иностранных агентов. Двойной альбом «Аквариум на Таганке» серии «Аквариум live!». Впервые издаваемая на каком-либо носителе полная запись знаменитого концерта Аквариума в театре на Таганке (24 декабря 1985 г.).


Теги товара: Rap
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Аквариум - На Таганке (4640004135030) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...