Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 & 2 RSD 2024 (0093624848967) виниловая пластинка
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Описание товара Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 & 2 RSD 2024 (0093624848967) виниловая пластинка
Переиздание второго и третьего мини-альбомов американской певицы и автора песен Биби Рекса. Издание на цветном (Variant Colour) виниле.. All Your Fault: Pt 1 был выпущен в 2017 году, с участием G-Eazy и Ty Dolla $ign. Сингл с пластинки I Got You в конечном итоге получил золотой/платиновый/мультиплатиновый статус в Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Великобритании и США. Трек также занял первое место. в чарте Billboard Dance Club Songs США. All Your Fault: Pt 2 стал вторым EP, выпущенным в 2017 году – как продолжение All Your Fault: Pt. 1. -- с участием Gucci Mane, 2 Chainz, Lil Wayne, Kranium и Florida Georgia Line. Meant to Be (с участием Florida Georgia Line), второй сингл с EP, дебютировал под номером 1 в чарте US Hot Country Songs, став первым синглом Rexha, занявшим первое место в этом чарте, и самым продолжительным синглом, занимающим первое место в истории чарта. также занял 2-е место в Billboard Hot 100, что сделало его синглом Rexha с самым высоким рейтингом в чартах. All Your Fault: Pt. 2 вошел в топ-40 как в США, так и в Канаде.
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