Ed Sheeran - +-=чЧ Mathematics (Tour Collection) (Bright Blue) (5054197984921) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ed Sheeran - +-=чЧ Mathematics (Tour Collection) (Bright Blue) (5054197984921) виниловая пластинка
В этом сборнике собраны одни из лучших песен в карьере Эда Ширана на сегодняшний день, включая такие мировые хиты, как «Bad Habits», «Shape of You», «Thinking Out Loud», «I Dont Care (с участием Джастина Бибера)» и еще 18 ярких моментов его карьеры. Издание на двойном ярко-синем виниле.. Эд Ширан — один из самых влиятельных артистов нашего времени, продавший почти 200 миллионов записей по всему миру. В 2022 году он начал концертом в Дублине свой тур «Mathematics», который должен войти в историю музыки. «Mathematics Tour Collection», выпущенный на CD и двойном ярко-синем виниле, предлагает идеальное резюме этого тура и объединяет лучшие песни Эда эры «Mathematics» на одном сборнике.
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