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Iron Maiden - Seventh Son Of A Seventh Son (5054197784392) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Maiden - Seventh Son Of A Seventh Son (5054197784392) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Iron Maiden - Seventh Son Of A Seventh Son (5054197784392) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - Seventh Son Of A Seventh Son (5054197784392) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - Seventh Son Of A Seventh Son (5054197784392) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
SEVENTH SON OF A SEVENTH SON
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - Seventh Son Of A Seventh Son (5054197784392) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - Seventh Son Of A Seventh Son (5054197784392) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - Seventh Son Of A Seventh Son (5054197784392) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698688
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Iron Maiden - Seventh Son Of A Seventh Son (5054197784392) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197784392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
SEVENTH SON OF A SEVENTH SON
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Moonchild, Infinite Dreams, Can I Play With Madness, The Evil That Men Do, Seventh Son Of A Seventh Son, The Prophecy, The Clairvoyant, Only The Good Die Young
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - Seventh Son Of A Seventh Son (5054197784392) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание на виниле седбмого студийного альбома культовой хэви-метал-группы Iron Maiden, изданного первоначально в 1988 году "Seventh Son of a Seventh Son" — седьмой студийный альбом хэви-метал-группы Iron Maiden, выпущенный 11 апреля 1988 года. Журнал Metal Hammer включил "Seventh Son of a Seventh Son" в 200 лучших рок-альбомов всех времён.



Теги товара: Iron Maiden

Отзывы о товаре Iron Maiden - Seventh Son Of A Seventh Son (5054197784392) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Норм, упаковка надёжная, пластинка оригинал. Discogs: Label: Parlophone – 5054197784392 Format: Vinyl, LP, Album, Reissue, Remastered Country: Europe Released: 2024
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук....во внутренний конверт влезла пластинка с антистатическим конвертом...



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197784392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
SEVENTH SON OF A SEVENTH SON
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Moonchild, Infinite Dreams, Can I Play With Madness, The Evil That Men Do, Seventh Son Of A Seventh Son, The Prophecy, The Clairvoyant, Only The Good Die Young
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Ремастированное переиздание на виниле седбмого студийного альбома культовой хэви-метал-группы Iron Maiden, изданного первоначально в 1988 году "Seventh Son of a Seventh Son" — седьмой студийный альбом хэви-метал-группы Iron Maiden, выпущенный 11 апреля 1988 года. Журнал Metal Hammer включил "Seventh Son of a Seventh Son" в 200 лучших рок-альбомов всех времён.


Теги товара: Iron Maiden
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Норм, упаковка надёжная, пластинка оригинал. Discogs: Label: Parlophone – 5054197784392 Format: Vinyl, LP, Album, Reissue, Remastered Country: Europe Released: 2024
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук....во внутренний конверт влезла пластинка с антистатическим конвертом...


Iron Maiden - Seventh Son Of A Seventh Son (5054197784392) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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