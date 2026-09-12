Teddy Swims - Ive Tried Everything But Therapy - Part 1 (0093624859567) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Teddy Swims - Ive Tried Everything But Therapy - Part 1 (0093624859567) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Teddy Swims / Ive tried everything but therapy - part 1 (1LP) - это возможность погрузиться в мир удивительной музыки Тедди Свимса и насладиться его талантом. Ive tried everything but therapy - part 1 - это альбом, который поразит вас своей эмоциональной глубиной и искренностью исполнения. В нем Тедди Свимс подарит вам смесь различных стилей - от соула и R&amp;B до поп и хип-хопа. Купить виниловую пластинку Teddy Swims / Ive tried everything but therapy - part 1 (1LP) - это отличная возможность расширить свою коллекцию виниловых записей. Этот альбом станет настоящим сокровищем для всех поклонников музыки Тедди Свимса. Не упустите шанс приобрести эту великолепную пластинку. Купить виниловую пластинку Teddy Swims / Ive tried everything but therapy - part 1 (1LP) - это возможность окунуться в мир музыки и насладиться выдающимся творчеством талантливого артиста.
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