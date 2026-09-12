Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка
Чино Морено (Deftones) и продюсер/мультиинструменталист Шон Лопес - выпускают долгожданный новый альбом Goodnight, God Bless, I Love U, Delete. с заметными участием EL-P и Роберта Смита. Goodnight, God Bless, I Love U, Delete. последовал за получившим признание критиков EP Permanent. Radiant, который был недавно выпущен на лейбле Permanent. Radiant. Remixed, выпущенном дуэтом. На обновленный релиз были сделаны ремиксы известными электронными новаторами, включая Hudson Mohawke, suicideyear, AWAY и Machinedrum. С новым синглом Invisible Hand Морено и Лопес открывают новую главу, полную беспощадных творений, и продолжают создавать музыку без компромиссов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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