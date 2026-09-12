Charli Xcx - Brat And Its The Same But Theres Three More Songs So Its Not (0075678603983) виниловая пластинка
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Описание товара Charli Xcx - Brat And Its The Same But Theres Three More Songs So Its Not (0075678603983) виниловая пластинка
«Brat and it's the same but there's three more songs so it's not» — это делюкс-версия новаторского альбома Charli XCX «Brat», выпущенного 7 июня 2024 года. Издание на белом виниле. «Brat» вошёл в шорт-лист Mercury Prize 2024 и уже достиг золотого статуса в Великобритании с более чем 100 тыс. продаж с 7 июня. Чарли только что получила свой первый сингл № 1 в Великобритании с «Guess», который вошел в делюкс-альбом. Суперзвезда авангардной поп-музыки и электронной музыки Charli XCX стала знаковой фигурой в искусстве, помогая расширить ландшафт популярной музыки за последнее десятилетие, плавно пересекая андеграунд и мейнстрим со своим художественным творчеством. За время своей новаторской карьеры многогранная творческая личность заслужила признание критиков за свой новаторский стиль и предпринимательский дух и увидела, как ее дальновидный подход изменил поп-культуру в этом процессе.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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