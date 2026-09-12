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Charli Xcx - Brat And Its The Same But Theres Three More Songs So Its Not (0075678603983) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Charli Xcx - Brat And Its The Same But Theres Three More Songs So Its Not (0075678603983) виниловая пластинка

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Charli Xcx - Brat And Its The Same But Theres Three More Songs So Its Not (0075678603983) виниловая пластинка - фото 1
Charli Xcx - Brat And Its The Same But Theres Three More Songs So Its Not (0075678603983) виниловая пластинка - фото 2
Charli Xcx - Brat And Its The Same But Theres Three More Songs So Its Not (0075678603983) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
CHARLI XCX
Альбом (сингл)
Brat And Its The Same But Theres Three More Songs So Its Not
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charli Xcx - Brat And Its The Same But Theres Three More Songs So Its Not (0075678603983) виниловая пластинка - фото 1
  • Charli Xcx - Brat And Its The Same But Theres Three More Songs So Its Not (0075678603983) виниловая пластинка - фото 2
  • Charli Xcx - Brat And Its The Same But Theres Three More Songs So Its Not (0075678603983) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698653
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678603983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
CHARLI XCX
Альбом (сингл)
Brat And Its The Same But Theres Three More Songs So Its Not
Жанр
House
Трек-лист
360, Club Classics, Sympathy Is a Knife, I Might Say Something Stupid, Talk Talk, Von Dutch, Everything Is Romantic, Rewind, So I, Girl So Confusing, Apple, B2B, Mean Girls, I Think About It All the Time, 365, Hello Goodbye (Bonus Track), Guess (Bonus Track), Spring Breakers (Bonus Track)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charli Xcx - Brat And Its The Same But Theres Three More Songs So Its Not (0075678603983) виниловая пластинка

«Brat and it's the same but there's three more songs so it's not» — это делюкс-версия новаторского альбома Charli XCX «Brat», выпущенного 7 июня 2024 года. Издание на белом виниле. «Brat» вошёл в шорт-лист Mercury Prize 2024 и уже достиг золотого статуса в Великобритании с более чем 100 тыс. продаж с 7 июня. Чарли только что получила свой первый сингл № 1 в Великобритании с «Guess», который вошел в делюкс-альбом. Суперзвезда авангардной поп-музыки и электронной музыки Charli XCX стала знаковой фигурой в искусстве, помогая расширить ландшафт популярной музыки за последнее десятилетие, плавно пересекая андеграунд и мейнстрим со своим художественным творчеством. За время своей новаторской карьеры многогранная творческая личность заслужила признание критиков за свой новаторский стиль и предпринимательский дух и увидела, как ее дальновидный подход изменил поп-культуру в этом процессе.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Charli Xcx - Brat And Its The Same But Theres Three More Songs So Its Not (0075678603983) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678603983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
CHARLI XCX
Альбом (сингл)
Brat And Its The Same But Theres Three More Songs So Its Not
Жанр
House
Трек-лист
360, Club Classics, Sympathy Is a Knife, I Might Say Something Stupid, Talk Talk, Von Dutch, Everything Is Romantic, Rewind, So I, Girl So Confusing, Apple, B2B, Mean Girls, I Think About It All the Time, 365, Hello Goodbye (Bonus Track), Guess (Bonus Track), Spring Breakers (Bonus Track)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Brat and it's the same but there's three more songs so it's not» — это делюкс-версия новаторского альбома Charli XCX «Brat», выпущенного 7 июня 2024 года. Издание на белом виниле. «Brat» вошёл в шорт-лист Mercury Prize 2024 и уже достиг золотого статуса в Великобритании с более чем 100 тыс. продаж с 7 июня. Чарли только что получила свой первый сингл № 1 в Великобритании с «Guess», который вошел в делюкс-альбом. Суперзвезда авангардной поп-музыки и электронной музыки Charli XCX стала знаковой фигурой в искусстве, помогая расширить ландшафт популярной музыки за последнее десятилетие, плавно пересекая андеграунд и мейнстрим со своим художественным творчеством. За время своей новаторской карьеры многогранная творческая личность заслужила признание критиков за свой новаторский стиль и предпринимательский дух и увидела, как ее дальновидный подход изменил поп-культуру в этом процессе.


Теги товара: Цветной винил
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