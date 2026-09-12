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Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка

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Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 1
Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 2
Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 3
Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 4
Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 5
Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 6
Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 7
Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Carl Stalling Project
Альбом (сингл)
Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 1
  • Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 2
  • Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 3
  • Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 4
  • Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 5
  • Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 6
  • Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 7
  • Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698650
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497827121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Carl Stalling Project
Альбом (сингл)
Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Putty Tat Trouble Part 6 (1951), Hillbilly Hare (1950), Early WB Scorhe Depression Era (1936-1941), The Good Egg (1939) – a Vintage Merrie Melodie, Various Cues From Bugs Bunny Films (1943-1956) There They Go Go Go (1956) – a Complete Road Runner, Stalling Self-Parousic From Porky’s Review (1941), Anxiety Montage (1952-1955), Stalling the War Years (1942-1946), Medlinner Music for a Pack of Hungry Cannibals (1941-1950), Carl Stalling With Milt Franklyn Session, Speedy Gonzalez (1955) Meets Two C
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Putty Tat Trouble Part 6 (1951), Hillbilly Hare (1950), Early WB Scorhe Depression Era (1936-1941), The Good Egg (1939) – a Vintage Merrie Melodie, Various Cues From Bugs Bunny Films (1943-1956) There They Go Go Go (1956) – a Complete Road Runner, Stalling Self-Parousic From Porky’s Review (1941), Anxiety Montage (1952-1955), Stalling the War Years (1942-1946), Medlinner Music for a Pack of Hungry Cannibals (1941-1950), Carl Stalling With Milt Franklyn Session, Speedy Gonzalez (1955) Meets Two Crows From Tacos (1956), Powerhouse and Other Cuts From the Early 50’s, Porky in Wackyland (1938)/dough for the Do Do (1949), To Itch His Own (1958)

Отзывы о товаре Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497827121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Carl Stalling Project
Альбом (сингл)
Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Putty Tat Trouble Part 6 (1951), Hillbilly Hare (1950), Early WB Scorhe Depression Era (1936-1941), The Good Egg (1939) – a Vintage Merrie Melodie, Various Cues From Bugs Bunny Films (1943-1956) There They Go Go Go (1956) – a Complete Road Runner, Stalling Self-Parousic From Porky’s Review (1941), Anxiety Montage (1952-1955), Stalling the War Years (1942-1946), Medlinner Music for a Pack of Hungry Cannibals (1941-1950), Carl Stalling With Milt Franklyn Session, Speedy Gonzalez (1955) Meets Two C
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Putty Tat Trouble Part 6 (1951), Hillbilly Hare (1950), Early WB Scorhe Depression Era (1936-1941), The Good Egg (1939) – a Vintage Merrie Melodie, Various Cues From Bugs Bunny Films (1943-1956) There They Go Go Go (1956) – a Complete Road Runner, Stalling Self-Parousic From Porky’s Review (1941), Anxiety Montage (1952-1955), Stalling the War Years (1942-1946), Medlinner Music for a Pack of Hungry Cannibals (1941-1950), Carl Stalling With Milt Franklyn Session, Speedy Gonzalez (1955) Meets Two Crows From Tacos (1956), Powerhouse and Other Cuts From the Early 50’s, Porky in Wackyland (1938)/dough for the Do Do (1949), To Itch His Own (1958)
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Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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