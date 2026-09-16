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Madonna - Live In Dallas 1990 (Grey Marble) (9003829976601) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Madonna - Live In Dallas 1990 (Grey Marble) (9003829976601) виниловая пластинка

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Madonna - Live In Dallas 1990 (Grey Marble) (9003829976601) виниловая пластинка - фото 1
Madonna - Live In Dallas 1990 (Grey Marble) (9003829976601) виниловая пластинка - фото 2
Madonna - Live In Dallas 1990 (Grey Marble) (9003829976601) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
Live In Dallas 1990
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - Live In Dallas 1990 (Grey Marble) (9003829976601) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna - Live In Dallas 1990 (Grey Marble) (9003829976601) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna - Live In Dallas 1990 (Grey Marble) (9003829976601) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698604
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Madonna - Live In Dallas 1990 (Grey Marble) (9003829976601) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
Live In Dallas 1990
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Express Yourself, Open Your Heart, Causing A Commotion, Where’s The Party, Like A Virgin Like A Prayer, Live To Tell, Oh Father, Papa Don’t Preach, Sooner Or Later, Hanky Panky, Now I’m Following You, Material Girl, Cherish, Into The Groove, Vogue, Holiday, Keep It Together
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - Live In Dallas 1990 (Grey Marble) (9003829976601) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Madonna / Live in Dallas 1990 (Grey Marble Vinyl) (2LP) - это уникальная возможность приобрести живой звук и энергию Мадонны во время ее незабываемого концерта в Далласе в 1990 году. Этот альбом позволяет окунуться в атмосферу живого выступления Мадонны и насладиться ее самыми популярными хитами. Записанный на сером мраморном виниле, этот альбом предлагает не только звуковое удовольствие, но и визуальное наслаждение благодаря его уникальному дизайну. Серый мраморный винил создает эффектный и стильный внешний вид, который отлично подходит к музыке Мадонны. Каждая песня на этом альбоме переносит вас обратно в 1990 год, когда Мадонна была на пике своей популярности. Вы почувствуете энергию ее незабываемого выступления, в то время как она исполняет свои хиты, включая Like a Virgin, Material Girl, Express Yourself и многие другие. Купить виниловую пластинку Madonna / Live in Dallas 1990 (Grey Marble Vinyl) (2LP) - это не просто приобрести альбом, это получить в свою коллекцию настоящий кусочек истории поп-музыки. Она продолжает повышать планку и оставаться одной из самых значимых и влиятельных артисток в мире.

Отзывы о товаре Madonna - Live In Dallas 1990 (Grey Marble) (9003829976601) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
Live In Dallas 1990
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Express Yourself, Open Your Heart, Causing A Commotion, Where’s The Party, Like A Virgin Like A Prayer, Live To Tell, Oh Father, Papa Don’t Preach, Sooner Or Later, Hanky Panky, Now I’m Following You, Material Girl, Cherish, Into The Groove, Vogue, Holiday, Keep It Together
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Описание
Купить виниловую пластинку Madonna / Live in Dallas 1990 (Grey Marble Vinyl) (2LP) - это уникальная возможность приобрести живой звук и энергию Мадонны во время ее незабываемого концерта в Далласе в 1990 году. Этот альбом позволяет окунуться в атмосферу живого выступления Мадонны и насладиться ее самыми популярными хитами. Записанный на сером мраморном виниле, этот альбом предлагает не только звуковое удовольствие, но и визуальное наслаждение благодаря его уникальному дизайну. Серый мраморный винил создает эффектный и стильный внешний вид, который отлично подходит к музыке Мадонны. Каждая песня на этом альбоме переносит вас обратно в 1990 год, когда Мадонна была на пике своей популярности. Вы почувствуете энергию ее незабываемого выступления, в то время как она исполняет свои хиты, включая Like a Virgin, Material Girl, Express Yourself и многие другие. Купить виниловую пластинку Madonna / Live in Dallas 1990 (Grey Marble Vinyl) (2LP) - это не просто приобрести альбом, это получить в свою коллекцию настоящий кусочек истории поп-музыки. Она продолжает повышать планку и оставаться одной из самых значимых и влиятельных артисток в мире.
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Отзывы


Madonna - Live In Dallas 1990 (Grey Marble) (9003829976601) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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