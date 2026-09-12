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Jethro Tull - Watching Us Watching Them (Magenta) (9003829979220) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jethro Tull - Watching Us Watching Them (Magenta) (9003829979220) виниловая пластинка

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Jethro Tull - Watching Us Watching Them (Magenta) (9003829979220) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - Watching Us Watching Them (Magenta) (9003829979220) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - Watching Us Watching Them (Magenta) (9003829979220) виниловая пластинка - фото 3
Jethro Tull - Watching Us Watching Them (Magenta) (9003829979220) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Watching Us Watching Them
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - Watching Us Watching Them (Magenta) (9003829979220) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - Watching Us Watching Them (Magenta) (9003829979220) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - Watching Us Watching Them (Magenta) (9003829979220) виниловая пластинка - фото 3
  • Jethro Tull - Watching Us Watching Them (Magenta) (9003829979220) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698600
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829979220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Watching Us Watching Them
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Intro, Clasp, Hunting Girl, Fallen On Hard Times, Pussy Willow, Broadsword, One Brown Mouse, Seal Driver, Weathercock / Fire At Midnight, Keyboard / Drum Solo, Sweet Dream, Watching Me Watching You, Band Introduction, The Swirling Pit, Pibroch (Cap In Hand) / Black Satin Dancer, Aqualung, Minstrel In The Gallery, Locomotive Breath / Black Sunday, Cheerio
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - Watching Us Watching Them (Magenta) (9003829979220) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Jethro Tull / Watching Us Watching Them – это возможность окунуться в уникальный звук и атмосферу этой легендарной рок-группы. Jethro Tull известны своим интеллектуальным и экспериментальным подходом к музыке, и альбом "Watching Us Watching Them" не стал исключением. Этот оригинальный релиз на виниле представляет собой настоящую находку для коллекционеров и ценителей музыкального искусства. Купить виниловую пластинку Jethro Tull / Watching Us Watching Them – это шанс почувствовать всю глубину и символику творчества этой знаменитой группы. Отличное качество записи, прекрасный звук и потрясающий дизайн обложки создают неповторимую атмосферу. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку и добавить ее в свою коллекцию. Купить виниловую пластинку Jethro Tull / Watching Us Watching Them – это истинное наслаждение для меломанов, которое оживляет уникальное творчество этой великой рок-группы на вашем проигрывателе.



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jethro Tull - Watching Us Watching Them (Magenta) (9003829979220) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829979220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Watching Us Watching Them
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Intro, Clasp, Hunting Girl, Fallen On Hard Times, Pussy Willow, Broadsword, One Brown Mouse, Seal Driver, Weathercock / Fire At Midnight, Keyboard / Drum Solo, Sweet Dream, Watching Me Watching You, Band Introduction, The Swirling Pit, Pibroch (Cap In Hand) / Black Satin Dancer, Aqualung, Minstrel In The Gallery, Locomotive Breath / Black Sunday, Cheerio
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Jethro Tull / Watching Us Watching Them – это возможность окунуться в уникальный звук и атмосферу этой легендарной рок-группы. Jethro Tull известны своим интеллектуальным и экспериментальным подходом к музыке, и альбом "Watching Us Watching Them" не стал исключением. Этот оригинальный релиз на виниле представляет собой настоящую находку для коллекционеров и ценителей музыкального искусства. Купить виниловую пластинку Jethro Tull / Watching Us Watching Them – это шанс почувствовать всю глубину и символику творчества этой знаменитой группы. Отличное качество записи, прекрасный звук и потрясающий дизайн обложки создают неповторимую атмосферу. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку и добавить ее в свою коллекцию. Купить виниловую пластинку Jethro Tull / Watching Us Watching Them – это истинное наслаждение для меломанов, которое оживляет уникальное творчество этой великой рок-группы на вашем проигрывателе.


Теги товара: Fusion
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