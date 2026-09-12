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Cannonball Adderley & Miles Davis - Somethin’ Else (Lime) (9003829978452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cannonball Adderley & Miles Davis - Somethin’ Else (Lime) (9003829978452) виниловая пластинка

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Cannonball Adderley &amp; Miles Davis - Somethin’ Else (Lime) (9003829978452) виниловая пластинка - фото 1
Cannonball Adderley &amp; Miles Davis - Somethin’ Else (Lime) (9003829978452) виниловая пластинка - фото 2
Cannonball Adderley &amp; Miles Davis - Somethin’ Else (Lime) (9003829978452) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cannonball Adderley & Miles Davis
Альбом (сингл)
Somethin’ Else
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cannonball Adderley &amp; Miles Davis - Somethin’ Else (Lime) (9003829978452) виниловая пластинка - фото 1
  • Cannonball Adderley &amp; Miles Davis - Somethin’ Else (Lime) (9003829978452) виниловая пластинка - фото 2
  • Cannonball Adderley &amp; Miles Davis - Somethin’ Else (Lime) (9003829978452) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698587
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829978452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cannonball Adderley & Miles Davis
Альбом (сингл)
Somethin’ Else
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, Love For Sale, Somethin Else, One For The Daddy-O, Dancing In The Dark
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cannonball Adderley & Miles Davis - Somethin’ Else (Lime) (9003829978452) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Cannonball Adderley / Somethin else (yellow vinyl) (1LP) - это возможность погрузиться в прекрасные мелодии джазовой музыки. Somethin else - знаменитый альбом великого саксофониста Cannonball Adderley, который принес ему широкую известность. Этот одиночный винил в ярком желтом цвете предлагает насладиться неподражаемыми джазовыми композициями. Каждый трек на альбоме Somethin else увлекает и заставляет провести время в ритме джаза. Богатые мелодии, экспрессивность исполнения и чувственные импровизации создают неповторимую атмосферу. Отвлекитесь от повседневной суеты и погрузитесь в этот прекрасный музыкальный мир. Купить виниловую пластинку Cannonball Adderley / Somethin else (yellow vinyl) (1LP) - это возможность добавить в свою коллекцию настоящий шедевр джазовой истории. Радуйтесь каждой ноте и каждой импровизации, проникающей в самое сердце. Закажите этот альбом сейчас и наслаждайтесь прекрасной музыкой Cannonball Adderley на оригинальном желтом виниле.

Отзывы о товаре Cannonball Adderley & Miles Davis - Somethin’ Else (Lime) (9003829978452) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829978452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cannonball Adderley & Miles Davis
Альбом (сингл)
Somethin’ Else
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, Love For Sale, Somethin Else, One For The Daddy-O, Dancing In The Dark
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Cannonball Adderley / Somethin else (yellow vinyl) (1LP) - это возможность погрузиться в прекрасные мелодии джазовой музыки. Somethin else - знаменитый альбом великого саксофониста Cannonball Adderley, который принес ему широкую известность. Этот одиночный винил в ярком желтом цвете предлагает насладиться неподражаемыми джазовыми композициями. Каждый трек на альбоме Somethin else увлекает и заставляет провести время в ритме джаза. Богатые мелодии, экспрессивность исполнения и чувственные импровизации создают неповторимую атмосферу. Отвлекитесь от повседневной суеты и погрузитесь в этот прекрасный музыкальный мир. Купить виниловую пластинку Cannonball Adderley / Somethin else (yellow vinyl) (1LP) - это возможность добавить в свою коллекцию настоящий шедевр джазовой истории. Радуйтесь каждой ноте и каждой импровизации, проникающей в самое сердце. Закажите этот альбом сейчас и наслаждайтесь прекрасной музыкой Cannonball Adderley на оригинальном желтом виниле.
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Отзывы


Cannonball Adderley & Miles Davis - Somethin’ Else (Lime) (9003829978452) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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