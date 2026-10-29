Black Sabbath - Paranoia - BBC Sunday Show, London 1970 (Red Marbled) (9003829988550) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
BBC Sunday Show, London 1970
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
В наличии
Код товара: 698583
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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second State Audio
Barcode
[9003829988550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
BBC Sunday Show, London 1970
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Black Sabbath, War Pigs, Fairies Wear Boots, Behind The Wall Of Sleep, Paranoid Iron Man, Blue Suede Shoes
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic U.K. Live Radio Broadcast Collection
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - Paranoia - BBC Sunday Show, London 1970 (Red Marbled) (9003829988550) виниловая пластинка
Paranoia (BBC Sunday Show: Broadcasting House London 26th April 1970) – живое выступление группы Black Sabbath, презентация альбома Paranoid на радиопередаче BBC Worldwide 26 апреля 1970 года, записанное компанией Master Rights Ltd. и выпущенное в 1999 году. Второй студийный альбом Black Sabbath Paranoid был выпущен 18 сентября 1970 года. Группа отправилась в тур Paranoid, который начался в Суонси, Уэльс, в сентябре 1970 года и продолжался до апреля 1971 года. В ходе тура группа дала 121 концерт по всей Европе и Соединенным Штатам. Это шоу в театре Олимпия, Париж, 20 декабря 1970 года, подчеркивает мощь рок-группы Black Sabbath.
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Теги товара: Black Sabbath, Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second State Audio
Barcode
[9003829988550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
BBC Sunday Show, London 1970
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Black Sabbath, War Pigs, Fairies Wear Boots, Behind The Wall Of Sleep, Paranoid Iron Man, Blue Suede Shoes
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic U.K. Live Radio Broadcast Collection
Paranoia (BBC Sunday Show: Broadcasting House London 26th April 1970) – живое выступление группы Black Sabbath, презентация альбома Paranoid на радиопередаче BBC Worldwide 26 апреля 1970 года, записанное компанией Master Rights Ltd. и выпущенное в 1999 году. Второй студийный альбом Black Sabbath Paranoid был выпущен 18 сентября 1970 года. Группа отправилась в тур Paranoid, который начался в Суонси, Уэльс, в сентябре 1970 года и продолжался до апреля 1971 года. В ходе тура группа дала 121 концерт по всей Европе и Соединенным Штатам. Это шоу в театре Олимпия, Париж, 20 декабря 1970 года, подчеркивает мощь рок-группы Black Sabbath.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath, Цветной винил
Купить Black Sabbath - Paranoia - BBC Sunday Show, London 1970 (Red Marbled) (9003829988550) виниловая пластинка - по цене 2300 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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