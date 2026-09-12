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Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (Grey Marble) (9003829988628) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (Grey Marble) (9003829988628) виниловая пластинка

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Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (Grey Marble) (9003829988628) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (Grey Marble) (9003829988628) виниловая пластинка - фото 2
Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (Grey Marble) (9003829988628) виниловая пластинка - фото 3
Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (Grey Marble) (9003829988628) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At Paradiso, Amsterdam 1991
Жанр
Гранж
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (Grey Marble) (9003829988628) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (Grey Marble) (9003829988628) виниловая пластинка - фото 2
  • Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (Grey Marble) (9003829988628) виниловая пластинка - фото 3
  • Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (Grey Marble) (9003829988628) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698575
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829988628]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At Paradiso, Amsterdam 1991
Жанр
Гранж
Трек-лист
Drain You, Aneurysm, School, Floyd The Barber, Smells Like Teen Spirit, About A Girl, Polly, Lithium, Sliver, Breed, Come As You Are, Been A Son, Negative Creep, On A Plain, Blew, Love Buzz (Encore), Territorial Pissings (Encore)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (Grey Marble) (9003829988628) виниловая пластинка

Альбом "Live at paradiso, amsterdam 1991" от Nirvana является одним из наиболее знаковых концертных записей в истории рок-музыки. Записанный на сером мраморном виниле, этот альбом позволяет пережить неповторимую энергию и силу выступления группы, которая стала великим символом музыкальной революции 90-х годов. Каждая композиция на этой виниловой пластинке наполнена яркими эмоциями и глубокими текстами, создавая неповторимый звуковой пейзаж. Эта виниловая пластинка в формате 1LP позволит вам окунуться в атмосферу незабываемого концерта Nirvana и насладиться их вожделенными хитами. Купить виниловую пластинку Nirvana / Live at paradiso, amsterdam 1991 (grey marble vinyl) - значит приобрести кусочек музыкальной истории и соприкоснуться с гениальностью одной из самых влиятельных групп своего времени.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (Grey Marble) (9003829988628) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829988628]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At Paradiso, Amsterdam 1991
Жанр
Гранж
Трек-лист
Drain You, Aneurysm, School, Floyd The Barber, Smells Like Teen Spirit, About A Girl, Polly, Lithium, Sliver, Breed, Come As You Are, Been A Son, Negative Creep, On A Plain, Blew, Love Buzz (Encore), Territorial Pissings (Encore)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом "Live at paradiso, amsterdam 1991" от Nirvana является одним из наиболее знаковых концертных записей в истории рок-музыки. Записанный на сером мраморном виниле, этот альбом позволяет пережить неповторимую энергию и силу выступления группы, которая стала великим символом музыкальной революции 90-х годов. Каждая композиция на этой виниловой пластинке наполнена яркими эмоциями и глубокими текстами, создавая неповторимый звуковой пейзаж. Эта виниловая пластинка в формате 1LP позволит вам окунуться в атмосферу незабываемого концерта Nirvana и насладиться их вожделенными хитами. Купить виниловую пластинку Nirvana / Live at paradiso, amsterdam 1991 (grey marble vinyl) - значит приобрести кусочек музыкальной истории и соприкоснуться с гениальностью одной из самых влиятельных групп своего времени.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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