Villagers Of Ioannina City - Age Of Aquarius (0840588132140) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Villagers Of Ioannina City
Альбом (сингл)
Age Of Aquarius
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698551
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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[840588132140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Villagers Of Ioannina City
Альбом (сингл)
Age Of Aquarius
Трек-лист
Welcome, Age Of Aquarius, Part V, Dance Of Night, Arrival Father Sun, Millennium Blues, Cosmic Soul, For The Innocent, Sparkle Out Of Black Hole
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Villagers Of Ioannina City - Age Of Aquarius (0840588132140) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Welcome, Age Of Aquarius, Part V, Dance Of Night, Arrival Father Sun, Millennium Blues, Cosmic Soul, For The Innocent, Sparkle Out Of Black Hole
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[840588132140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Villagers Of Ioannina City
Альбом (сингл)
Age Of Aquarius
Трек-лист
Welcome, Age Of Aquarius, Part V, Dance Of Night, Arrival Father Sun, Millennium Blues, Cosmic Soul, For The Innocent, Sparkle Out Of Black Hole
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Welcome, Age Of Aquarius, Part V, Dance Of Night, Arrival Father Sun, Millennium Blues, Cosmic Soul, For The Innocent, Sparkle Out Of Black Hole
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Villagers Of Ioannina City - Age Of Aquarius (0840588132140) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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